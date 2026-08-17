Live εικόνα: Το τελευταίο «αντίο» στην Μπόνι Τάιλερ -Χιλιάδες φαν στους δρόμους του Σουόνσι της Ουαλίας για τη νεκρική πομπή - iefimerida.gr

Η κηδεία της Μπόνι Τάιλερ, της διάσημης τραγουδίστριας των ‘80s, γίνεται σήμερα στη γενέτειρά της, στην Ουαλία, με θαυμαστές σε όλο τον κόσμο να την αποχαιρετούν με θλίψη.

Μία ανοιχτή επιμνημόσυνη λειτουργία πραγματοποιήθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Σουόνσι, με την κηδεία να μεταδίδεται live, μέσω διαδικτύου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χιλιάδες θαυμαστές της Τάιλερ, άνθρωποι που μεγάλωσαν με τα τραγούδια της αλλά και άτομα νεώτερης ηλικίας, είχαν πλημμυρίσει από νωρίς το πρωί τους δρόμους από όπου θα περνούσε η νεκρική πομπή.

Καθώς το φέρετρο έμπαινε στην εκκλησία υπό τους ήχους δύο παγκόσμιων επιτυχιών της Τάιλερ - το «If I Sing you a Love Song» και το «It's A Heartache» - το πλήθος χειροκροτούσε και την αποχαιρετούσε με τη φράση «Σε ευχαριστούμε Μπόνι».

Το ιδιαίτερο, λευκό φέρετρο

Το φέρετρο της Τάιλερ σχεδιάστηκε από την οικογένειά της για να αντικατοπτρίζει το μουσικό της πάθος, με ένα μικρόφωνο και ένα κλειδί σολ χαραγμένο σε κάθε πλευρά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το φέρετρο της Μπόνι Τάιλερ μεταφέρεται στον καθεδρικό ναό του Σουόνσι για την κηδεία, Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 / AP Photo/Alastair Grant

Στην κορυφή του φέρετρου υπάρχει μια χάραξη ενός σταυρού που φορούσε η διάσημη ποπ σταρ και στη βάση έχουν χαραχτεί δύο φτερά που ήταν κεντημένα σε ένα από τα μπουφάν που φορούσε στις εμφανίσεις και τις συναυλίες της.



Μετά τη λειτουργία, το φέρετρο με τη σορό της Γκέινορ Χόπκινς, όπως ήταν το αληθινό όνομα της Τάιλερ, θα «επιστρέψει στην πόλη καταγωγής της» το Skewen, Neath Port Talbot, όπου θα γίνει μια ιδιωτική, οικογενειακή κηδεία.

Η Μπόνι Τάιλερ, η τραγουδίστρια με τη χαρακτηριστική ξανθιά χαίτη και τη βραχνάδα που έκανε τη φωνή της άμεσα αναγνωρίσιμη, πέθανε στις 8 Ιουλίου στην Πορτογαλία, μετά από επείγουσα επέμβαση στο έντερο.