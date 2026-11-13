Χάος στην παγκόσμια επικοινωνία από το μπλακ άουτ στη Microsoft -Επιστρατεύτηκαν ακόμη και... φαξ για επιβεβαίωση συναλλαγών

Σταδιακή βελτίωση εμφανίζει το σοβαρό πρόβλημα που προκλήθηκε στις επικοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο εξαιτίας της πολύωρης διακοπής λειτουργίας τηςMicrosoft.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Microsoft απέδωσε την παγκόσμια διακοπή λειτουργίας σε πρόβλημα των διακομιστών της, αποκλείοντας το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας. Η εταιρεία ξεκίνησε την εφαρμογή διορθώσεων για την αποκατάσταση της πρόσβασης σε υπηρεσίες όπως το Outlook και το Teams.

Η βλάβη προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες σε δημόσιους οργανισμούς παγκοσμίως, επηρεάζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Βρετανία και υπηρεσίες ασφαλείας στην Αυστραλία, αναγκάζοντάς τους να καταφύγουν σε εναλλακτικές λύσεις για τη λειτουργία τους.

Ο επιχειρηματικός και χρηματοπιστωτικός τομέας υπέστησαν έντονες συνέπειες, με εταιρείες όπως η Maersk και η Euronext να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, ενώ ορισμένες επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη χρήση φαξ για την επιβεβαίωση συναλλαγών.

Το περιστατικό αποτελεί νέο πλήγμα για την αξιοπιστία της Microsoft, καθώς είναι η δεύτερη μεγάλη δυσλειτουργία εντός του έτους, πυροδοτώντας ανησυχίες στις επιχειρήσεις σχετικά με την εξάρτησή τους από έναν μόνο τεχνολογικό πάροχο.

Εκατομμύρια χρήστες συνεχίζουν να αδυνατούν να εκτελέσουν βασικές εργασίες, ενώ η βλάβη διαρκεί περισσότεριο από 12 ώρες.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της εταιρείας, η εικόνα άρχισε σταδιακά να βελτιώνεται, με χρήστες στην Ευρώπη να διαπιστώνουν καλύτερη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και αποκατάσταση της παράδοσης ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Θετικά σημάδια ανάκαμψης καταγράφηκαν και στη Βόρεια Αμερική, ενώ η Ιαπωνία παρέμεινε συγκριτικά σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της διακοπής.

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«Εστιάζουμε στην αντιμετώπιση των περιοχών όπου εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και στη βελτίωση της σταθερότητας των υπηρεσιών στις επηρεαζόμενες περιοχές» ανέφερε η Microsoft, επαναλαμβάνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας.

Εξαιτίας του εκτεταμένου προβλήματος﻿ προκλήθηκε αναστάτωση σε δημόσιους οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αεροπορικές εταιρείες και επιχειρήσεις.

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα οφειλόταν σε ζητήματα στους διακομιστές της και ότι είχε ξεκινήσει ευρύτερη εφαρμογή διορθώσεων λογισμικού, με στόχο την αποκατάσταση των υπηρεσιών. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας ή κυβερνοεπίθεσης.

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Προβλήματα σε Outlook και Teams

Η διακοπή επηρέασε δύο από τις πλέον διαδεδομένες εφαρμογές επαγγελματικής επικοινωνίας παγκοσμίως, οι οποίες χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι χρήστες έχασαν την πρόσβαση σε κρίσιμες λειτουργίες τόσο στο Outlook όσο και στο Teams, όπως η αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, η διαχείριση ημερολογίων και η πραγματοποίηση διαδικτυακών συσκέψεων. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στο Copilot, τον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft.

Οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν από την Αυστραλία και την Ιαπωνία έως τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Κυβερνητικές υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρές δυσλειτουργίες, ενώ αεροπορικές εταιρείες προειδοποίησαν τους πελάτες τους για καθυστερήσεις στην επικοινωνία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με τη Microsoft για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ανάμεσα στους οργανισμούς που επηρεάστηκαν ήταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) και η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου. Η τελευταία αντιμετώπισε δυσκολίες στην ηλεκτρονική καταγραφή ορισμένων καταγγελιών, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η δυνατότητά της να ανταποκρίνεται σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

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Το NHS ανακοίνωσε ότι τοπικές υπηρεσίες αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε εναλλακτικές λύσεις, χρησιμοποιώντας άλλα πληροφοριακά συστήματα ή ακόμη και έντυπα αρχεία.

Επιστρατεύτηκαν ακόμη και τα φαξ σε ορισμένες χώρες

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι συνέπειες στον επιχειρηματικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Η Euronext, ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές χρηματιστηριακών αγορών στην Ευρώπη, ανέφερε προβλήματα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, ενώ η βρετανική ασφαλιστική Aviva ενεργοποίησε εναλλακτικές λύσεις για τις τηλεδιασκέψεις παρουσίασης οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η δανέζικη ναυτιλιακή εταιρεία Maersk προειδοποίησε τους πελάτες της για καθυστερήσεις στην ενημέρωσή τους, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες IndiGo, Akasa Air και Air India στην Ινδία ανακοίνωσαν ότι επηρεάστηκαν οι υπηρεσίες υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στην Ταϊβάν, η διακοπή προκάλεσε προβλήματα στη διαχείριση κεφαλαίων, προκαλώντας προβλήματα σε χρηματιστηριακές, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες επενδυτικών καταπιστευμάτων.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, μία εταιρεία αναγκάστηκε να ακυρώσει συναλλαγή επαναγοράς ομολόγων, ενώ άλλη χρηματοπιστωτική επιχείρηση επέστρεψε στη χρήση φαξ για την επιβεβαίωση χρηματιστηριακών συναλλαγών.

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Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κατασκευάστρια ηλεκτρικών φορτηγών Workhorse Group μετέθεσε την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων για τις 16 Νοεμβρίου, ενώ ο ελβετικός όμιλος Richemont καθυστέρησε προσωρινά τη δημοσιοποίηση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων του.

Προβλήματα αντιμετώπισαν επίσης οι OpenAI και Anthropic, εξαιτίας δυσλειτουργιών στους συνδέσμους τους με τις υπηρεσίες της Microsoft.

Στην Αυστραλία, μεταξύ των οργανισμών που επηρεάστηκαν ήταν η υπηρεσία πληροφοριών και η ομοσπονδιακή αστυνομία. Ο υπουργός Κυβερνοασφάλειας, Τόνι Μπερκ, δήλωσε ότι η Microsoft δεν θεωρεί πως το περιστατικό συνδέεται με κυβερνοεπίθεση.

Η μετοχή της Microsoft υποχώρησε κατά 1,7% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, παρουσιάζοντας ασθενέστερη πορεία σε σχέση με την ευρύτερη αγορά.

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Το περιστατικό συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες σε διάρκεια διακοπές υπηρεσιών στην ιστορία της Microsoft και αποτελεί τη δεύτερη σημαντική δυσλειτουργία των υπηρεσιών της μέσα στο 2026.

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Τον Ιανουάριο είχε καταγραφεί αντίστοιχο πρόβλημα στο Microsoft 365, ενώ διακοπές είχαν σημειωθεί και τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, τον περασμένο μήνα είχε παρουσιαστεί βλάβη στην πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους Azure, με επιπτώσεις σε υπηρεσίες παραγωγικότητας και επιχειρήσεις διεθνώς.

Η Microsoft διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό συνδέθηκε ειδικότερα με λειτουργίες του Exchange Online, της διαδικτυακής υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαχείρισης ημερολογίων. Εφαρμογές που δεν εξαρτώνται από τις συγκεκριμένες υποδομές συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά.

Την ίδια ώρα, αναλυτές επισημαίνουν ότι η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση τέτοιων περιστατικών ενδέχεται να ενισχύσει τους προβληματισμούς των επιχειρήσεων σχετικά με την εξάρτησή τους από έναν και μόνο τεχνολογικό πάροχο. Ωστόσο, το υψηλό κόστος και η πολυπλοκότητα της μετάβασης σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την άμεση αντικατάσταση συστημάτων που έχουν ενσωματωθεί βαθιά στην καθημερινή λειτουργία των οργανισμών.