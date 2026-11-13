Λευκός Οίκος: Ο Σκοτ Μπέσεντ «καρφώνει» τον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, για το σκάνδαλο με τα τσιπ της Nvidia

Νέο κύμα αναταράξεων προκαλεί στην κυβέρνηση Τραμπ το σκάνδαλο πίσω από την παραίτηση του CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, στρέφει ευθέως τα βέλη του κατά του υπουργού Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ για τους χειρισμούς της υπηρεσίας του στην εποπτεία των εξαγωγών προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα.

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Η αντιπαράθεση αποκτά ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς εντείνονται οι πιέσεις από Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς προς τον Λάτνικ, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις αποφάσεις του υπουργείου του.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εταιρεία Megaspeed, η οποία είχε τεθεί υπό έρευνα από αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες, λόγω υποψιών ότι διοχέτευε παράνομα προηγμένα τσιπ της Nvidia στην Κίνα, χωρίς ωστόσο να έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των εταιρειών με τις οποίες απαγορεύεται να συνεργάζονται αμερικανικές επιχειρήσεις.

Οι αιχμές Μπέσεντ κατά του υπουργείου Εμπορίου

Μιλώντας στο CNBC, ο Μπέσεντ αποκάλυψε ότι αρκετές αμερικανικές υπηρεσίες υποστήριζαν εδώ και μήνες την ένταξη της Megaspeed στον κατάλογο των εταιρειών που υπόκεινται σε αυστηρούς εξαγωγικούς περιορισμούς.

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«Αρκετές υπηρεσίες τάσσονταν εδώ και μήνες υπέρ της προσθήκης της Megaspeed στον κατάλογο των απαγορευμένων οντοτήτων. Όμως, την τελική αρμοδιότητα την έχει το υπουργείο Εμπορίου και θα πρέπει να απευθυνθείτε σε αυτό για να μάθετε τι συνέβη στο πλαίσιο της εσωτερικής διαδικασίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις στην επιβολή περιορισμών στη Megaspeed, καθώς και για τις πληροφορίες σχετικά με τη διαρροή προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα.

Όπως υπογράμμισε, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε καταστήσει απολύτως σαφές ότι η Κίνα δεν θα πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση σε τσιπ της Nvidia ισχυρότερα από τα H100.

«Οποιαδήποτε διαρροή είναι εξαιρετικά απογοητευτική, καθώς πλήττει τις σπουδαίες αμερικανικές εταιρείες που συμμετέχουν στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης και προσφέρει πλεονέκτημα στην Κίνα», σημείωσε.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το υπουργείο Εμπορίου ερευνούσε από πέρυσι τη Megaspeed για πιθανή παράνομη διοχέτευση προηγμένων μικροτσίπ της Nvidia στην κινεζική αγορά. Παράλληλα, οι Financial Times είχαν αποκαλύψει ότι υπήρχαν πιέσεις για την ένταξη της εταιρείας στον σχετικό κατάλογο, ωστόσο το υπουργείο καθυστερούσε τη διαδικασία.

Ο Λάτνικ καλείται πλέον να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας τον επόμενο μήνα, προκειμένου να εξηγήσει τον ρόλο του υπουργείου του στις αποφάσεις που επέτρεψαν την εξαγωγή προηγμένων τσιπ της Nvidia.

Έρευνες από το Κογκρέσο για τη δράση της Nvidia

Ο Μπέσεντ, πάντως, δεν περιορίστηκε στις ευθύνες του υπουργείου Εμπορίου, στρέφοντας την προσοχή και στην ίδια τη Nvidia.

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«Μέχρι στιγμής, η ιστορία έχει επικεντρωθεί στις προσωπικές αδυναμίες του Τζένσεν Χουάνγκ. Το πραγματικό ερώτημα, όμως, είναι αν η Nvidia γνώριζε ποιος ήταν ο πελάτης της και αν είχε εφαρμόσει επαρκείς διαδικασίες ελέγχου, ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα υπήρχε διαρροή των τσιπ και ότι οι πωλήσεις κατευθύνονταν σε πραγματικούς αποδέκτες και όχι σε προφανείς εταιρείες-βιτρίνες», ανέφερε στο CNBC και στην εκπομπή Squawk Box.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες σε όσους εντός της εταιρείας αποδειχθεί ότι εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η τοποθέτησή του σηματοδοτεί μια σπάνια δημόσια εκδήλωση εσωτερικής αντιπαράθεσης στους κόλπους της κυβέρνησης Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει κληθεί να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας σχετικά με την καταγγελλόμενη ερωτική σχέση του με πρώην στέλεχος της Megaspeed, η οποία φέρεται να συνδέεται με κινεζικές υπηρεσίες κατασκοπείας.

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Ο πρόεδρος της επιτροπής, Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τιμ Σκοτ, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι «τα πρόσφατα δημοσιεύματα προκαλούν σοβαρές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια και την προστασία ευαίσθητης αμερικανικής τεχνολογίας».

Παράλληλα, Δημοκρατικοί που συμμετέχουν σε σημαντικές επιτροπές του Κογκρέσου ζήτησαν από τον Λάτνικ και το υπουργείο Εμπορίου να διατηρήσουν όλα τα έγγραφα και τις επικοινωνίες που σχετίζονται με τη Nvidia και τον Χουάνγκ, καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά τις αποφάσεις για την έγκριση εξαγωγών προηγμένων μικροτσίπ σε κινεζικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τους δύο Δημοκρατικούς, τα προηγμένα τσιπ H200 της Nvidia θα μπορούσαν να πωλούνται σε κινεζικές εταιρείες, εφόσον προηγουμένως εισάγονταν στις ΗΠΑ από τη μονάδα παραγωγής της εταιρείας στην Ταϊβάν, προκειμένου να υποβληθούν σε έλεγχο.

Για τις συγκεκριμένες εισαγωγές επιβλήθηκε δασμός 25%, βάσει διάταξης του αμερικανικού νόμου περί εμπορίου.