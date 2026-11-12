Μπέρναμ: Μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια καλή συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Βρετανίας

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, υποσχέθηκε ότι θα «αγωνιστεί» μια «καλή συμφωνία» που θα αφορά την προσέγγιση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Θεωρώ ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια καλή συμφωνία για το Ηνωμένο Βασίλειο και γι' αυτό θα αγωνιστώ τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Άντι Μπέρναμ στο τέλος των συζητήσεων με τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Δουβλίνο, ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

Προέβλεψε ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν «μέχρι την τελευταία στιγμή» και ότι «τα πράγματα πιθανόν θα γίνουν περίπλοκα» πριν από τη σύνοδο κορυφής στις 20 Νοεμβρίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ