«Παγίδα» στον νέο Βρετανό πρωθυπουργό: Ο Μπέρναμ αντάλλαξε μηνύματα με απατεώνα που παρίστανε συνεργάτιδα του Τραμπ - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στο βρετανικό κυβερνητικό επιτελείο μετά την αποκάλυψη ότι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, αντάλλαξε μηνύματα με άτομο που φέρεται να παρίστανε τη Σούζι Γουάιλς, προσωπάρχη του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η βρετανική κυβέρνηση αντιμετώπισε το περιστατικό ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσιγκτον ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο, ενώ η Ντάουνινγκ Στριτ απέφυγε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο.

Το περιεχόμενο και ο ακριβής χρόνος των μηνυμάτων παραμένουν άγνωστα. Πηγή που ενημερώθηκε για το θέμα ανέφερε ότι ανταλλάχθηκαν λίγα και ασήμαντα μηνύματα μετά την είσοδο του Μπέρναμ στην πρωθυπουργική κατοικία.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε τους φόβους ότι το κινητό της Σούζι Γουάιλς παραβιάστηκε ξανά. Πέρυσι, το όνομά της είχε χρησιμοποιηθεί σε άλλη υπόθεση πλαστοπροσωπίας, προκαλώντας έρευνα του FBI και του Λευκού Οίκου.

Βασικά ερωτήματα παραμένουν για το ποιος κρύβεται πίσω από την επικοινωνία και αν αποσπάστηκαν ευαίσθητες πληροφορίες. Η υπόθεση αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι από επιθέσεις ψηφιακής πλαστοπροσωπίας.

Σύμφωνα με το Politico, τέσσερις αξιωματούχοι με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν ότι ο Μπέρναμ πίστευε πως επικοινωνούσε με την κορυφαία συνεργάτιδα του Αμερικανού προέδρου, προτού αρχίσει να υποψιάζεται ότι η επικοινωνία δεν ήταν γνήσια.

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Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της θέσης του Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε πρωθυπουργός στις 20 Ιουλίου, έχοντας ουσιαστικά εξασφαλίσει την πολιτική του διαδοχή από τον Κιρ Στάρμερ ήδη από τη νίκη του στις αναπληρωματικές εκλογές του Makerfield στις 18 Ιουνίου.

Η βρετανική πρεσβεία ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο

Η βρετανική κυβέρνηση αντιμετώπισε το περιστατικό ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσιγκτον φέρεται να ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δύο από τους αξιωματούχους που μίλησαν στο Politico υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Η Ντάουνινγκ Στριτ περιορίστηκε να δηλώσει: «Δεν σχολιάζουμε θέματα εθνικής ασφάλειας». Άτομο που ενημερώθηκε σχετικά με την επικοινωνία υποστήριξε πάντως ότι ανταλλάχθηκαν «λίγα μηνύματα» μετά την είσοδο του Μπέρναμ στην πρωθυπουργική κατοικία, επιμένοντας ότι αυτά «δεν είχαν καμία σημασία».

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Το περιεχόμενο των μηνυμάτων, αλλά και ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο εστάλησαν, παραμένουν άγνωστα. Η υπόθεση κρατήθηκε μέχρι σήμερα μακριά από τη δημοσιότητα, καθώς στο Λονδίνο υπήρχε έντονη ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις ενός τέτοιου περιστατικού.

Φόβοι ότι είχε χακαριστεί ξανά το κινητό της Γουάιλς

Το περιστατικό προκάλεσε επιπλέον ανησυχία στη βρετανική πλευρά, καθώς υπήρξαν φόβοι ότι το κινητό τηλέφωνο ή οι επαφές της Σούζι Γουάιλς μπορεί να είχαν παραβιαστεί για ακόμη μία φορά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα της προσωπάρχη του Τραμπ εμπλέκεται σε υπόθεση ηλεκτρονικής πλαστοπροσωπίας. Την προηγούμενη χρονιά, ο Λευκός Οίκος και το FBI είχαν ξεκινήσει έρευνα όταν γερουσιαστές, κυβερνήτες και υψηλόβαθμα στελέχη αμερικανικών επιχειρήσεων έλαβαν τηλεφωνήματα και μηνύματα από άτομο που ισχυριζόταν ότι ήταν η Γουάιλς.

Η Wall Street Journal είχε μεταδώσει τότε ότι η ίδια είχε ενημερώσει συνεργάτες της πως οι επαφές στο κινητό της είχαν παραβιαστεί.

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Ο Λευκός Οίκος, από την πλευρά του, δεν θέλησε να σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις. Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι ποιος βρισκόταν πίσω από την επικοινωνία με τον Μπέρναμ, πώς απέκτησε πρόσβαση στα στοιχεία της Γουάιλς και, κυρίως, εάν αποσπάστηκαν πληροφορίες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ευαίσθητες.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι από επιθέσεις ψηφιακής πλαστοπροσωπίας, ιδιαίτερα όταν οι δράστες επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ κορυφαίων πολιτικών συμμάχων.