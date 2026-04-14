Μπεγκόνια Γκόμεθ: Για διαφθορά κατηγορείται η σύζυγος του Σάντσεθ -Καταγγέλλουν ότι χρησιμοποίησε την έδρα της στο πανεπιστήμιο - iefimerida.gr

Πρωτοσέλιδο είναι σήμερα στην Ισπανία οι κατηγορίες για διαφθορά που απαγγέλθηκαν στη σύζυγο του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Μετά από δύο χρόνια ερευνών, η ισπανική δικαιοσύνη απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος της Μπεγκόνια Γκόμεθ για υπεξαίρεση πόρων, αθέμιτη άσκηση επιρροής, διαφθορά και παράνομη ιδιοποίηση και η υπόθεση θα προχωρήσει σε δίκη.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ -ο οποίος βρίσκεται με τη σύζυγό του στην Κίνα για επίσημη επίσκεψη- έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες εναντίον της Γκόμεθ προσπάθεια της ισπανικής Δεξιάς να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνησή του, ενώ η αντιπολίτευση έχει ζητήσει την παραίτησή του.

Η υπόθεση με την έδρα πανεπιστημίου

Η έρευνα των δικαστικών αρχών ξεκίνησε το 2024, έπειτα από καταγγελία μιας οργάνωσης κατά της διαφθοράς, η οποία έχει διασυνδέσεις με την άκρα Δεξιά.

Η υπόθεση αφορούσε τη δημιουργία μιας έδρας στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, την οποία συνδιηύθυνε η Γκόμεθ, και τις υποψίες ότι η σύζυγος του Ισπανού πρωθυπουργού χρησιμοποιούσε τη θέση της και τις διασυνδέσεις της για να αποκομίσει προσωπικά οφέλη.

Τελικά, η Δικαιοσύνη έκρινε ότι «η πανεπιστημιακή έδρα χρησιμοποιήθηκε ως μέσο ιδιωτικής επαγγελματικής ανέλιξης του προσώπου που ερευνάται», σύμφωνα με την απόφαση του δικαστή Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η θέση της «θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί με τρόπο που διευκόλυνε την απόκτηση πόρων και συνεργασιών».

Η Μπεγκόνια Γκόμεθ αρνείται όλες τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Μαζί με τη σύζυγο του πρωθυπουργού, παραπέμπονται επίσης η πρώην σύμβουλος του πρωθυπουργικού γραφείου Κριστίνα Άλβαρεθ και ο επιχειρηματίας Χουάν Κάρλος Μπαραμπές, με κατηγορίες που σχετίζονται με άσκηση επιρροής και διαφθορά.

Σε μια πρώτη αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησης, ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι ο δικαστής Πεϊνάδο «ντροπιάζει» μέρος της κοινωνίας και του δικαστικού σώματος και ότι ένα «αμερόληπτο» και «ανεξάρτητο» δικαστήριο θα επιλύσει αυτή τη δικαστική απόφαση.

Tο Λαϊκό Κόμμα (PP) περιγράφει την κατάσταση της συζύγου του Σάντσεθ ως «απίστευτη».

Το PSOE επιμένει ότι η υπόθεση «στερείται οποιασδήποτε βάσης» και τη θεωρεί μέρος μιας δεξιάς και ακροδεξιάς στρατηγικής, ενώ ο εταίρος του συνασπισμού Sumar χαρακτήρισε την έρευνα «αμφίβολη».

Ο Ιγνάθιο Γκαρίγκα του Vox χαιρέτισε τη δικαστική απόφαση και ζήτησε το επόμενο βήμα να είναι η δίωξη του ίδιου του Σάντσεθ.

Ερωτηθείς σχετικά ο Ισπανός πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Κίνα, επέμεινε ότι το μόνο που απαιτεί από τα δικαστήρια είναι να «αποδίδουν δικαιοσύνη» και τόνισε ότι αυτή ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, η πάγια θέση του σχετικά με αυτή τη διαδικασία.

«Είμαι πεπεισμένος ότι ο χρόνος θα βάλει τα πάντα και τους πάντες στη θέση τους, δεν έχω να πω τίποτα άλλο», κατέληξε.

Ο Σάντσεθ αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, ακόμη και όταν ρωτήθηκε αν συμμερίζεται την αγανάκτηση που εξέφρασαν άλλα μέλη της κυβέρνησης προς τον δικαστή Πεϊνάδο για την απόφαση να ασκηθεί δίωξη κατά της συζύγου του.



Στη δίνη σκανδάλων η κυβέρνηση Σάντσεθ

Η έρευνα σε βάρος της συζύγου του Ισπανού πρωθυπουργού είναι μόνο μία από τις υποθέσεις διαφθοράς που «πλήττουν» την κυβέρνηση μειοψηφίας του Σοσιαλιστή ηγέτη, την παραίτηση του οποίου ζητά επιτακτικά η αντιπολίτευση.

Ο αδελφός του πρωθυπουργού, Νταβίντ Σάντσεθ, εμπλέκεται σε ξεχωριστή υπόθεση αθέμιτης άσκησης επιρροής που σχετίζεται με τον διορισμό του σε περιφερειακή διοίκηση.

Παράλληλα ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες η δίκη του πρώην στενού συνεργάτη του Σάντσεθ και πρώην υπουργού Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος, ο οποίος επίσης κατηγορείται για διαφθορά.