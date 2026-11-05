Συναγερμός και πάλι στην Ευρώπη μετά από απειλές για βόμβες σε 12 πτήσεις -Αναγκαστικές προσγειώσεις αεροπλάνων, νέο χάος - iefimerida.gr

Μπαράζ συναγερμών έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στην Ευρώπη μετά από αναφορές για απειλές σε πτήσεις στο Βέλγιο, στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Τσεχία, τουλάχιστον μέχρι τώρα.

Πτήση της Aer Lingus που εκτελούσε δρομολόγιο από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη ανακατευθύνθηκε μετά από απειλή για βόμβα και προσγειώθηκε πριν λίγη ώρα σε αεροπορική βάση στη Γαλλία.

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«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια. Οι 151 επιβάτες και τα έξι μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και οι ομάδες εξουδετέρωσης βομβών επεμβαίνουν», ανακοινώθηκε αργότερα στην εφημερίδα Le Parisien.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, έχουν αναφερθεί απειλές για βόμβες σε δύο πτήσεις από τη Ρώμη και το Μιλάνο.

Mονάδες της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας συνόδευσαν με ασφάλεια ένα αεροσκάφος της φινλανδικής Finnair, που εκτελούσε πτήση από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη, μέχρι την ιταλική πρωτεύουσα, αφού είχε ληφθεί προειδοποίηση για βόμβα.

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Απειλές για βόμβα σε ευρωπαϊκές πτήσεις

Eπίσης τρεις πτήσεις της Ryanair με προορισμό τη Σόφια της Βουλγαρίας δέχθηκαν απειλές για βόμβα το πρωί της Πέμπτης, γεγονός που οδήγησε σε αναγκαστικές προσγειώσεις και ελέγχους ασφαλείας στα βουλγαρικά αεροδρόμια, όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Εσωτερικών της γειτονικής χώρας.

Οι απειλές εστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αφορούσαν αεροσκάφη που ταξίδευαν από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις προς τη Βουλγαρία, σύμφωνα με το BNR. Δύο από τα αεροσκάφη, που έφτασαν από την Κοπεγχάγη και τη Μαδρίτη, έχουν ήδη προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Βασίλ Λέβσκι» της Σόφιας, όπου διεξάγονται έλεγχοι ασφαλείας.

Η τρίτη πτήση, η οποία αναχώρησε από το Λονδίνο, εξετράπη προς το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ, όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Μεταφορών στο ειδησεογραφικό NOVA. Οι επιβάτες και το πλήρωμα των αεροσκαφών που επηρεάστηκαν υπόκεινται στις συνήθεις διαδικασίες ασφαλείας που εφαρμόζονται σε τέτοιες περιπτώσεις.

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Οι αρχές δεν έχουν αναφερθεί σε εύρεση επικίνδυνων αντικειμένων σε κανένα από τα τρία αεροσκάφη, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πραγματικής απειλής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τα περιστατικά και προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιος έστειλε τις απειλές, μεταδίδει το βουλγαρικό μέσο ενημέρωσης.

Επίσης, επιβατικό αεροσκάφος προσγειώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών μετά από «ύποπτη αναφορά», μετέδωσε η Le Soir. Πρόκειται για πτήση της πολωνικής αεροπορικής εταιρείας LOT, με προέλευση από τη Βαρσοβία, που προσγειώθηκε στις Βρυξέλλες αφού έλαβε μια ύποπτη αναφορά.

Επίσης, τέσσερις πτήσεις με προορισμό την Πράγα δέχθηκαν απειλές για βόμβες και ετοιμάζονται να κάνουν αναγκαστική προσγείωση.

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Υπενθυμίζεται ότι κι άλλες πτήσεις είχαν ανακατευθυνθεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για τον ίδιο λόγο.

Ποιες πτήσεις έχουν επηρεαστεί μέχρι τώρα σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail: