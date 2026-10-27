Σάλος στην Κίνα με το αστείο του Eμπαπέ για τον Μάο Τσε Τουνγκ -Κολοσσοί ακυρώνουν τα συμβόλαια μαζί του - iefimerida.gr

Αντιμέτωπος με κύμα έντονων αντιδράσεων και ακυρώσεις διαφημιστικών συμβολαίων στην Κίνα βρίσκεται ο Γάλλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Κιλιάν Εμπαπέ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Σε διαδικτυακή εκπομπή, ο Κιλιάν Εμπαπέ αναφέρθηκε γελώντας σε ένα meme με το πρόσωπό του πάνω σε φωτογραφία του Μάο Τσε Τουνγκ, τον οποίο χαρακτήρισε, χωρίς να τον κατονομάσει, «Κινέζο δικτάτορα», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Παρότι δεν ονόμασε τον Μάο, το βίντεο έδειξε το επίμαχο meme. Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV αντέδρασε άμεσα, αναστέλλοντας τη μετάδοση αγώνων του και καταργώντας τις διαφημίσεις στις οποίες εμφανίζεται ο Γάλλος παίκτης.

Κινεζικοί εμπορικοί κολοσσοί, όπως οι Dongpeng, Mengniu και Milkground, διέκοψαν αμέσως τα συμβόλαιά τους με τον ποδοσφαιριστή. Οι εταιρείες επικαλέστηκαν προσβολή του εθνικού αισθήματος, μετά από απειλές των καταναλωτών για μποϊκοτάζ.

Το θέμα κυριάρχησε στο κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, με εκατοντάδες εκατομμύρια θεάσεις και σχόλια οργής. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας σχολίασε την «κοινή απόρριψη» των δηλώσεων από τον λαό της χώρας.

Ο σάλος προκλήθηκε μετά την κυκλοφορία στο Ίντερνετ ενός βίντεο στο οποίο ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να αστειεύεται σχετικά με τον ιστορικό ηγέτη Μάο Τσε Τουνγκ, χαρακτηρίζοντάς τον «δικτάτορα».

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Στο βίντεο, ο Εμπαπέ αναφέρεται σε ένα meme που εμφανίζει το πρόσωπό του, εφαρμοσμένο σε μια φωτογραφία του πρώην ηγέτη της Κίνας Μάο Τσε Τουνγκ. Ο διάσημος ποδοσφαιριστής λέει πως το πιο αστείο που έχει δει είναι ένα φωτογραφικό μοντάζ όπου το πρόσωπό του έχει μπει επάνω σε αυτό ενός άνδρα για τον οποίο πιστεύει πως είναι «ένας Κινέζος δικτάτορας».

Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας σήμερα και πήρε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις, προκαλώντας τεράστια πολιτική και εμπορική θύελλα στην Κίνα, με αποτέλεσμα μεγάλοι κινεζικοί κολοσσοί να διακόψουν αμέσως τα χορηγικά τους συμβόλαια μαζί του.

Το επίμαχο βίντεο

Ο Μάο, ο οποίος πέθανε το 1976, ήταν ο ηγέτης της κομμουνιστικής επανάστασης και αυτός που ανακήρυξε το 1949 τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται επισήμως ήρωας της χώρας και να είναι εξαιρετικά σεβαστός στην Κίνα.

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Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη γαλλική διαδικτυακή εκπομπή «The Bridge» (την οποία παρουσιάζει ο συμπαίκτης του στη Ρεάλ Μαδρίτης, Ορελιέν Τσουαμενί), ο Εμπαπέ ρωτήθηκε ποιο είναι το αγαπημένο του meme στο Διαδίκτυο.



Ο Εμπαπέ απάντησε γελώντας: «Αυτό που με κάνει να γελάω περισσότερο είναι εκείνο όπου υπάρχει ένα βίντεο με έναν τύπο… νομίζω είναι ένας Κινέζος δικτάτορας». Πρόσθεσε μάλιστα ότι το στέλνει συνέχεια στους φίλους του.

Παρ' όλο που ο ίδιος δεν ονόμασε ρητά τον Μάο, το βίντεο της εκπομπής έδειξε στην οθόνη ένα γνωστό meme όπου το πρόσωπο του Εμπαπέ έχει τοποθετηθεί με Photoshop πάνω στη μορφή του Μάο Τσε Τουνγκ.

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Παράλληλα, σύμφωνα με το κρατικό ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης The Paper, το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV αποφάσισε να αναστείλει τη μετάδοση όλων των αγώνων της Liga στους οποίους συμμετέχει ο Εμπαπέ και να καταργήσει όλες τις διαφημίσεις στις οποίες εμφανίζεται.

Το θέμα έγινε το νούμερο ένα trend στην κινεζική πλατφόρμα Weibo, ενώ το βίντεο αφαιρέθηκε εσπευσμένα από τα επίσημα κανάλια της εκπομπής «The Bridge», αν και συνεχίζει να αναπαράγεται στο Reddit και στο YouTube.

Ακυρώνουν τα συμβόλαιά τους κινεζικές εταιρείες μετά τις απειλές των καταναλωτών για μποϊκοτάζ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ προκάλεσε τεράστια πολιτική και εμπορική θύελλα στην Κίνα, με αποτέλεσμα μεγάλοι κινεζικοί κολοσσοί να διακόψουν αμέσως τα χορηγικά τους συμβόλαια μαζί του.

Τρεις εταιρείες που χρησιμοποιούσαν το όνομα και την εικόνα του σταρ, οι γιγάντιες Dongpeng (ποτά) και Mengniu (γαλακτοκομικά προϊόντα), καθώς και η Milkground, που παράγει τυριά, ανακοίνωσαν σήμερα με πολύ παρόμοιους όρους τον άμεσο τερματισμό της συνεργασίας τους με τον Κιλιάν Εμπαπέ.

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Οι εταιρείες δηλώνουν «μηδενική ανοχή» για πράξεις και δηλώσεις «που προσβάλλουν τα εθνικά αισθήματα», ενώ προηγήθηκαν έντονες αντιδράσεις και απειλές για μποϊκοτάζ των προϊόντων τους από τους χρήστες των κινεζικών social media.

Ενδεικτικά, το πιο πολυσυζητημένο θέμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, με 430 εκατομμύρια θεάσεις, είναι σήμερα το «Τα ποτά Dongpeng βάζουν τέλος στη συνεργασία με τον Εμπαπέ».

«Στην Κίνα, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρά και ανάρμοστα σχόλια που παραβίασαν την κόκκινη γραμμή», σχολίασε ένας χρήστης του Weibo.

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«Δεν θα αγοράσω ποτέ πια προϊόντα της Dongpeng ή της Mengniu αν δεν υπάρξει προσφυγή στη Δικαιοσύνη», δήλωσε ένας άλλος.

Από την πλευρά του, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών σχολίασε το θέμα θεωρώντας φυσικό το ότι υπάρχει «κοινή απόρριψη» απ' όλους τους Κινέζους δηλώσεων που τους πληγώνουν.

Γιατί υπάρχει αυτό το meme;

Στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν εδώ και καιρό χιουμοριστικές εικόνες που παρουσιάζουν τον Εμπαπέ ως «δικτάτορα» (συγκρίνοντάς τον, αστειευόμενοι, και με άλλους ηγέτες, όπως ο Κιμ Γιονγκ Ουν ή ο Στάλιν), λόγω της τεράστιας επιρροής που φημολογείται ότι έχει στις αποφάσεις των ομάδων όπου αγωνίζεται.

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Δημόσια συγνώμη μετά τον σάλο

Μετά το κύμα αντιδράσεων - και την διακοπή των συμβολαίων του με τις κινεζικές εταιρίες - ο αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ, ζήτησε με ανακοίνωσή του επισήμως «συγγνώμη» από τους Κινέζους, λέγοντας ότι τα λόγια του «δεν ερμηνεύτηκαν σωστά».

«Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης, αντέδρασα σε μια εικόνα του εαυτού μου», έγραψε ο 27χρονος Εμπαπέ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Το σχόλιό μου δεν παρευρμηνέυτηκε και τώρα καταλαβαίνω ότι πλήγωσε πολλούς ανθρώπους στην Κίνα και στις Κινέζους σε όλο τον κόσμο».

«Ζητώ συγγνώμη από όλους όσους αναστάτωσαν τα λόγια μου», πρόσθεσε. «Δεν ήταν καθόλου αυτή η πρόθεσή μου. Τρέφω βαθύ σεβασμό για τον κινεζικό λαό και την ιστορία του και λυπάμαι ειλικρινά» ανέφερε ο Γάλλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου.