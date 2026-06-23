Μπάνιο με προϋποθέσεις σε γνωστή παραλία της Γερμανίας: Θα μπαίνουν μόνον όσοι γνωρίζουν καλά τη γλώσσα - iefimerida.gr

Την πόρτα εξόδου σε όποιον λουόμενο δεν γνωρίζει καλά γερμανικά θα δείχνουν οι υπεύθυνοι της οργανωμένης παραλίας Χάιντεζεε στο Χάλε της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Σύμφωνα με απόφαση των διαχειριστών της παραλίας, «είναι σημαντικό οι λουόμενοι να γνωρίζουν τους κανόνες της λίμνης» και εξηγούν ότι «οι μη γερμανόφωνοι λουόμενοι δεν τηρούσαν και τις ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα. Στο εξής, άτομα τα οποία διαπιστώνεται ότι έχουν πρόβλημα επικοινωνίας θα απορρίπτονται» προσέθεσαν.

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Όπως δήλωσε στην εφημερίδα Bild ο διευθυντής της εταιρείας διαχείρισης της παραλίας, Ματίας Νόμπελ, «το κυριότερο είναι οι επισκέπτες να γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται και να συμμορφώνονται με τους κανόνες», και εξήγησε ότι πρόκειται για λίμνη πρώην λατομείου, που έχει βάθος 13 μέτρα και ακτογραμμή σχεδόν 90 μοιρών.

Αναφέρθηκε μάλιστα σε περιστατικό που συνέβη την περασμένη Κυριακή, όταν «ένα παιδί έπαιζε στη βαθιά περιοχή της λίμνης χωρίς να γνωρίζει κολύμπι και οι γονείς του δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί έπρεπε να βγει από το νερό».

Ο Ματίας Νόμπελ σημείωσε ότι λαμβάνει μηνύματα που τον κατηγορούν για ρατσισμό, αλλά απέρριψε τους ισχυρισμούς και επανέλαβε ότι το ζήτημα είναι μόνο η τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ