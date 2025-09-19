Βίντεο: Ήρωας μπαμπάς βοήθησε να γεννηθεί η κόρη του μέσα στο αυτοκίνητο - iefimerida.gr

Ένας πατέρας στο Τέξας βοήθησε στη γέννηση της κόρης του έξω από το νοσοκομείο και το συγκλονιστικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.
Ο Λούις Μεντόζα μετέφερε τη σύζυγό του, Αντζέλικα Μαρτίνεζ, στο νοσοκομείο στις 2 Σεπτεμβρίου, όταν η γυναίκα άρχισε να έχει «έντονες συσπάσεις» περίπου δύο τετράγωνα μακριά από το Methodist Dallas Medical Center.
«Το κεφάλι του μωρού άρχισε να βγαίνει» εξήγησε ο Μεντόζα, και τόνισε ότι άπλωσε το χέρι του για να βεβαιωθεί ότι δεν θα βγει.
Αφού έφτασε στο νοσοκομείο, ο Μεντόζα βγήκε αμέσως από το ΙΧ, αλλά το μωρό δεν περίμενε, οπότε βοήθησε στον τοκετό. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου έσπευσαν έξω για να βοηθήσουν.
«Ο μπαμπάς ήταν ο ήρωας της ημέρας» είπε μία συνταξιούχος προϊσταμένη νοσοκόμα που εργάζεται στη ρεσεψιόν, η οποία ήταν το πρώτο άτομο που συνάντησε το ζευγάρι έξω από το νοσοκομείο. «Είχε ήδη σηκώσει το μωρό και το είχε ξαπλώσει στην κοιλιά της μαμάς», συνέχισε.
Βίντεο: Δείτε τη στιγμή που ο πατέρας βοηθά στη γέννηση της κόρης του
Ο Τζον Φίλιπς, πρόεδρος του νοσοκομείου, δήλωσε ότι «δεν είναι κάθε μέρα σε ένα νοσοκομείο σαν τηλεοπτικό δράμα, αλλά αυτή η μέρα ήταν». Από την πλευρά του, ο πατέρας έκανε λόγο για μία μοναδική εμπειρία.
Το ζευγάρι έδωσε στην κόρη του το όνομα Καμίλα και επέστρεψε αργότερα στο νοσοκομείο για να ευχαριστήσει όσους τους βοήθησαν.