Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Σε «κρίσιμη κατάσταση» νοσηλεύεται στην Κομ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν -Ανίκανος να κυβερνήσει - iefimerida.gr

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να νοσηλεύεται σε «σοβαρή» κατάσταση στην ιερή πόλη των σιιτών, Κομ.

Σύμφωνα με διαρρεύσαν υπόμνημα πληροφοριών, που επικαλούνται οι Τάιμς του Λονδίνου, ο Χαμενεΐ δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Το έγγραφο, που επικαλείται πληροφορίες από αμερικανικές και ισραηλινές υπηρεσίες και έχει διαμοιραστεί σε συμμάχους στον Κόλπο, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Χαμενεΐ «είναι σε σοβαρή κατάσταση και αδυνατεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διαδικασία λήψης αποφάσεων».

Πρώτη επιβεβαίωση του πού βρίσκεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ από την έναρξη του πολέμου

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί την πρώτη δημόσια ένδειξη για το πού βρίσκεται ο Χαμενεΐ από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου. Μέχρι σήμερα, το ιρανικό καθεστώς δεν είχε δώσει σαφείς πληροφορίες για την κατάσταση ή την παρουσία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Παρά τις αρχικές δηλώσεις περί «ελαφρού τραυματισμού» του Χαμενεΐ, οι νέες πληροφορίες, εφόσον ισχύουν, δείχνουν ότι η υγεία του είναι πολύ πιο επιβαρυμένη. Παραμένει άγνωστο αν η κατάσταση αυτή οφείλεται στα αρχικά πλήγματα ή σε μεταγενέστερο περιστατικό.

Οι προετοιμασίες ταφής του Αλί Χαμενεΐ

Το ίδιο υπόμνημα αποκαλύπτει ότι η σορός του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ , βρίσκεται επίσης στην Κομ, όπου προετοιμάζεται η ταφή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την κατασκευή μεγάλου μαυσωλείου, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από έναν τάφους - ένδειξη ότι ενδέχεται να ταφούν εκεί και άλλα μέλη της οικογένειας.

Η επίσημη κρατική κηδεία του Αλί Χαμενεΐ έχει ήδη αναβληθεί, επισήμως λόγω της «αναμενόμενης πρωτοφανούς προσέλευσης».

Ερωτήματα για τη διακυβέρνηση και την αυθεντικότητα εμφανίσεων του Χαμενεΐ

Ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανάληψη της εξουσίας στο Ιράν. Οι μοναδικές «παρεμβάσεις» του περιορίζονται σε δηλώσεις που διαβάστηκαν από παρουσιαστές της κρατικής τηλεόρασης.

Παράλληλα, βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα και υποτίθεται ότι τον δείχνει σε αίθουσα επιχειρήσεων, αποδείχθηκε πως ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, εντείνοντας τα ερωτήματα για την πραγματική του κατάσταση.

Αντιπολιτευόμενες ομάδες έχουν ήδη ισχυριστεί ότι βρίσκεται σε κώμα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αποδείξεις που να διαψεύδουν ή να επιβεβαιώνουν πλήρως τον ισχυρισμό.

Πολιτικό κενό εν μέσω πολέμου στο Ιράν

Η φερόμενη ανικανότητα του ανώτατου ηγέτη να κυβερνήσει δημιουργεί σοβαρό κενό εξουσίας στο Ιράν εν μέσω πολέμου και γεωπολιτικής αστάθειας.

Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με ιρανικούς κύκλους, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτές δεν περιλαμβάνουν τον ίδιο τον ανώτατο ηγέτη.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με την υγεία του Χαμενεΐ και τη συνοχή της ιρανικής ηγεσίας να αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τις εξελίξεις στην περιοχή.