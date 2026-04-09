Επιμένει ο Τραμπ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν -Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Δεν θέλουμε πόλεμο, αλλά δεν εγκαταλείπουμε τα δικαιώματά μας - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στις... αισιόδοξες προβλέψεις για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ O Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των συνομιλιών στο Πακιστάν το Μ. Σάββατο, δήλωσε στο NBC πως είναι πολύ αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε μήνυμα, αποδιδόμενο στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, το οποίο δηλώνει ότι η χώρα δεν επιδιώκει πόλεμο αλλά δεν θα παραιτηθεί των δικαιωμάτων της, ζητώντας αντίδραση από τους νότιους γείτονες και εκδίκηση για τον Ανώτατο Ηγέτη.

Μετά τις διεθνείς αντιδράσεις και απαιτήσεις για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε άμεσες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Λιβάνου, με στόχο την αποστρατικοποίηση της Βηρυτού και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Ο Νετανιάχου συνομίλησε με τον Τραμπ, ο οποίος ζήτησε να «ρίξει τους τόνους» στην περιοχή μετά το σφυροκόπημα στον Λίβανο. Ο Τζέι Ντι Βανς επίσης κάλεσε το Ισραήλ να επιδείξει μεγαλύτερη συγκράτηση.

Εν όψει της συνάντησης του Μ. Σαββάτου στο Πακιστάν, όπου ο Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο NBC News πως είναι «πολύ αισιόδοξος» για θετική έκβαση.

Έκανε ωστόσο και κριτική στο Ιράν για τις δημόσιες τοποθετήσεις του κατά των ΗΠΑ και των προτάσεών τους για εκεχειρία.

«Μιλούν πολύ διαφορετικά όταν βρίσκονται σε μια συνάντηση σε σχέση με όσα λένε στον Τύπο. Είναι πολύ πιο λογικοί. Συμφωνούν σε όλα όσα πρέπει να συμφωνήσουν», είπε σημειώνοντας πως οι δύο χώρες είναι «κοντά» σε συμφωνία.

Επανέλαβε ωστόσο πως αν δεν συμφωνήσουν, αυτό θα αποδειχθεί «επώδυνο» για τους Ιρανούς.

Μήνυμα Χαμενεϊ: Δεν παραιτούμαστε από τα δικαιώματά μας

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε δήλωση του Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Αν και δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη η κατάσταση της υγείας του, το Ιράν αποδίδει σε αυτόν το μήνυμα, στο οποίο τονίζει ότι η χώρα του δεν επιδιώκει τον πόλεμο, «αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τα δικαιώματά της».

Κάλεσε μάλιστα τους «νότιους γείτονες» να αντιδράσουν στις επιθέσεις που δέχεται η χώρα.

«Αναμένουμε ακόμα την κατάλληλη αντίδραση από τους νότιους γείτονές μας, ώστε να μπορέσουμε να σας δείξουμε την αδελφότητά μας», φέρεται να είπε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι το το Ιράν είναι αποφασισμένο να πάρει εκδίκηση για τον εκλιπόντα Ανώτατο Ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ και τους «μάρτυρές» του.

Ακόμη, ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν σημείωσε ότι ο ιρανικός λαός δεν πρέπει να αποχωρήσει από τους δρόμους παρά τις «διαπραγματεύσεις με τον εχθρό».



Στους 303 οι νεκροί στον Λίβανο, ξεκινούν συζητήσεις με το Ισραήλ

Εν τω μεταξύ στον Λίβανο συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ιράν. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε πως ο απολογισμός των θυμάτων από τα χθεσινά ισραηλινά πλήγματα της προηγούμενης ημέρας σε ολόκληρη τη χώρα ανήλθε σε 303 νεκρούς.

Διευκρίνισε ότι ο αριθμός δεν είναι τελικός και αναμένεται να αυξηθεί, καθώς τα συνεργεία διάσωσης εξακολουθούν να ανασύρουν σορούς από τα ερείπια.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι ο συνολικός απολογισμός από τις 2 Μαρτίου ανέρχεται σε 1.888 νεκρούς και περισσότερους από 6.000 τραυματίες.

Μετά τις αντιδράσεις ηγετών κρατών που κατέκριναν το Ισραήλ για το χθεσινό σφυροκόπημά του, αλλά και την παγκόσμια απαίτηση να ενταχθεί στη συμφωνία με το Ιράν η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε ένα βήμα πίσω και ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Λιβάνου όπου θα ζητήσει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

«Με φόντο τις εκκλήσεις του Λιβάνου να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, χθες έδωσα εντολή στο Υπουργικό Συμβούλιο να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με το Λίβανο το συντομότερο δυνατό. Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στην αποστρατικοποίηση της Βηρυτού, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εγκαθίδρυση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το Ισραήλ εκτιμά τη σημερινή έκκληση του πρωθυπουργού του Λιβάνου να επιβληθεί η κρατική εξουσία στην πρωτεύουσα Βηρυτό και να διασφαλιστεί ότι τα όπλα βρίσκονται αποκλειστικά στα χέρια των νόμιμων θεσμών» είπε οι ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου είχε την Τετάρτη επικοινωνία με τον Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι ζήτησε από τον ισραηλινό να ρίξει τους τόνους στην περιοχή, μετά το σφυροκόπημα στον Λίβανο.

«Μίλησα με τον Μπίμπι και θα ρίξει τους τόνους. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο ήπιοι», ανέφερε ο Τραμπ, ενώ και ο Βανς ζήτησε απο το Ισραήλ να είναι πιο «συγκρατημένο».