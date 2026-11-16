Νέο «μπλόκο» της Μόσχας στην Ευρώπη για την Ουκρανία: Ο Ουσάκοφ αρνείται ότι δέχτηκε τη συμμετοχή της στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος του Ρώσου προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, διευκρίνισε ότι η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει στη συμμετοχή Ευρωπαίων εκπροσώπων στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε αντίθεση με όσα είχαν δηλώσει οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι έκαναν λόγο για σχετική συμφωνία.

Η τοποθέτηση έρχεται στον απόηχο των επαφών που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ. Επρόκειτο για την πρώτη συνάντηση των τριών πλευρών έπειτα από εννέα μήνες. Ακολούθησε επίσκεψη των δύο Αμερικανών απεσταλμένων στη Μόσχα και συνάντησή τους με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την οποία υποστήριξαν ότι υπήρχε συμφωνία για την ένταξη της Ευρώπης στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων.

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Η ρωσική πλευρά επιμένει στο τριμερές σχήμα

Ο Ουσακόφ τόνισε ότι ο σχεδιασμός που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι αφορά αποκλειστικά τη συνέχιση των επαφών μεταξύ Μόσχας, Κιέβου και Ουάσιγκτον.

Όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους, οι πλευρές που συναντήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο, χωρίς όμως να έχει καθοριστεί ακόμη η ημερομηνία της επόμενης συνάντησης. Παράλληλα, απέρριψε την ύπαρξη οποιασδήποτε συνεννόησης με τη Ρωσία για αλλαγή της σύνθεσης των διαπραγματεύσεων.

«Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι η διεξαγωγή του επόμενου γύρου σε τριμερές σχήμα», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι η συμμετοχή επιπλέον πλευρών δεν έχει συμφωνηθεί με τη Μόσχα.

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Οι προϋποθέσεις του Κρεμλίνου για τη συμμετοχή της Ευρώπης

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να καθίσουν Ευρωπαίοι εκπρόσωποι στο τραπέζι των συνομιλιών, ο Ρώσος αξιωματούχος υποστήριξε ότι θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί μια ευρύτερη συμφωνία. Μάλιστα, εκτίμησε ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας ακόμη γύρος τριμερών διαπραγματεύσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστούν περισσότερες συναντήσεις.

Ο Ουσακόφ έθεσε επίσης ως βασική προϋπόθεση να αποσαφηνίσουν οι Ευρωπαίοι τις επιδιώξεις τους και τον ρόλο που προτίθενται να αναλάβουν στη διαδικασία.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι η στάση της Ρωσίας θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα λάβει από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ένα σαφές μήνυμα σχετικά με τους στόχους τους, καθώς και για την εποικοδομητική και ουσιαστική συμβολή που μπορούν να προσφέρουν στην επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία.