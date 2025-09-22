 Η Μόσχα συνεχίζει να στηρίζει τη λύση των δύο κρατών, μετά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από χώρες της Δύσης - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα συνεχίζει να στηρίζει τη λύση των δύο κρατών, μετά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από χώρες της Δύσης

Γερμανία, Κρεμλίνο
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Ρωσία συνεχίζει να πιστεύει ότι η λύση δύο κρατών είναι ο μοναδικός τρόπος για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Αυτό δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δημοσιογράφους αφότου ρωτήθηκε για την απόφαση κάποιων κρατών της Δύσης να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος.

Η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία αναγνώρισαν χθες παλαιστινιακό κράτος, σε μια κίνηση η οποία προκλήθηκε από την απογοήτευση για τον πόλεμο στη Γάζα και έχει στόχο την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ.

«Παραμένουμε ταγμένοι στα θεμελιώδη ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ταγμένοι στη διεθνή θέση για την πιθανότητα επίλυσης του παλαιστινοϊσραηλινού προβλήματος στη βάση της προσέγγισης δύο κρατών», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Αυτό παραμένει η προσέγγισή μας και πιστεύουμε ότι είναι ο μοναδικός δυνατός τρόπος για να βρεθεί λύση σε αυτή την εξαιρετικά περίπλοκη, μακρόχρονη σύγκρουση, που τώρα βρίσκεται ίσως στην πιο οξεία και τραγική φάση σε ολόκληρη την ιστορία της».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

