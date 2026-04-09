Η Μόσχα παρέδωσε στο Κίεβο τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτών με αντάλλαγμα τα λείψανα 41 Ρώσων - iefimerida.gr

Η Ρωσία παρέδωσε στην Ουκρανία τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτών με αντάλλαγμα τα λείψανα 41 Ρώσων, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο RBC.

Τα παραπάνω δήλωσε ο βουλευτής Σαμσάιλ Σαραλίγιεφ. Οι ανταλλαγές σορών στρατιωτών είναι ένα από τα λίγα πεδία συνεργασίας μεταξύ της Μόσχας και της Ουκρανίας από τότε που ξεκίνησε η ρωσική επίθεση μεγάλης κλίμακας στη γειτονική της χώρα, εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ