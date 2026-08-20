Ικανοποίηση στη Μόσχα για την απόφαση των ΗΠΑ στον περιορισμό των στρατιωτικών ασκήσεων με τη Νότια Κορέα - iefimerida.gr

Την ικανοποίησή της για τη διακοπή των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων ΗΠΑ και Νότιας Κορέας εξέφρασε η Ρωσία με μήνυμά της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ρωσία εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόωρη διακοπή των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων ΗΠΑ-Νότιας Κορέας. Η απόφαση, κατ' εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, αποσκοπεί στην προώθηση των διπλωματικών επαφών με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζέ Μιουνγκ, ερμηνεύει την απόφαση του Τραμπ ως μια προσπάθεια δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών για διάλογο με την Πιονγιάνγκ, αναγνωρίζοντας τη βούληση του Αμερικανού προέδρου για διπλωματική λύση.

Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος χαρακτηρίζει την κίνηση Τραμπ ως προϊόν ώριμης σκέψης και απόφαση βαρύνουσας σημασίας. Στόχος της είναι η εδραίωση της ειρήνης στην Κορεατική Χερσόνησο, ξεπερνώντας τις εχθρότητες και την πόλωση.

Η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, απορρίπτει τις δηλώσεις του Νοτιοκορεάτη προέδρου ως «υποκριτικές». Η τοποθέτησή της, σύμφωνα με το πρακτορείο KCNA, φανερώνει ταυτόχρονα ανησυχία και προσμονή.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα «δεν μπορεί παρά να χαιρετίσει» την απόφαση των ΗΠΑ.

Τα στρατιωτικά γυμνάσια μεταξύ Νότιας Κορέας και ΗΠΑ έλαβαν τέλος την Παρασκευή, έχοντας διακοπεί πρόωρα, κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ουσιαστική συρρίκνωση της αμερικανικής συμμετοχής. Ο ίδιος εξέφρασε την πρόθεσή του να δώσει νέα ώθηση στις διπλωματικές επαφές με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν.

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Νότια Κορέα: Η απόφαση του Τραμπ είναι προϊόν ώριμης σκέψης

Από την πλευρά του, ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος, Λι Τζέ Μιουνγκ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, επεσήμανε ότι διακρίνει «τη βούληση και τις προσπάθειες του Τραμπ να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για συνομιλίες» με την Πιονγιάνγκ, μέσω αυτής της απόφασης για μείωση των ασκήσεων.

«Το μήνυμα του προέδρου Τραμπ αυτή τη φορά μοιάζει με μια βαρύνουσας σημασίας απόφαση, προϊόν ώριμης σκέψης, που αποσκοπεί στην εδραίωση της ειρήνης στην Κορεατική Χερσόνησο, υπερβαίνοντας τις εχθρικές διαθέσεις και την πόλωση», συμπλήρωσε ο κ. Λι στην ίδια ανάρτηση.

Από την πλευρά της, η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, χαρακτήρισε την τοποθέτηση του Νοτιοκορεάτη προέδρου Λι Τζέ Μιουνγκ ως «υποκριτικές δηλώσεις», οι οποίες, κατά την ίδια, φανερώνουν ταυτόχρονα ανησυχία και προσμονή, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, KCNA.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ