Επικεφαλής Μοσάντ: Η αποστολή μας στο Ιράν θα ολοκληρωθεί όταν πέσει το καθεστώς - iefimerida.gr

Ο επικεφαλής της Μοσάντ δήλωσε ότι η «αποστολή στο Ιράν δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι να πέσει το καθεστώς».
Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις σχετικά με το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών παραμένει ενεργή στην περιοχή με στόχο την αντιμετώπιση της «υπαρξιακής απειλής» για το Ισραήλ.
Όπως ανέφερε σε τελετή για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, η Μοσάντ φέρεται να δραστηριοποιήθηκε «στην καρδιά της Τεχεράνης» κατά τη διάρκεια πρόσφατης αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας, παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες και υποστηρίζοντας επιχειρήσεις κατά ιρανικών πυραυλικών συστημάτων.
Η Μοσάντ έχει αποστολή την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν
Ο Μπαρνέα τόνισε ότι η αποστολή της υπηρεσίας δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι ο σχεδιασμός συνεχίζεται ώστε η πίεση προς το Ιράν να διατηρηθεί και μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες αναφορές του, σημείωσε ότι η αποστολή της Μοσάντ θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη μόνο όταν υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη.
«Η αποστολή μας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα» τόνισε ο επικεφαλής της υπηρεσίας κατασκοπείας, σύμφωνα με τους Times of Israel. «Δεν πιστεύαμε ότι αυτή η αποστολή θα ολοκληρωνόταν αμέσως με το τέλος των μαχών. Ωστόσο, σχεδιάζουμε εντατικά ώστε η εκστρατεία μας να συνεχιστεί και να επιτύχει αποτελέσματα ακόμη και μετά τις επιθέσεις στην Τεχεράνη».
Η ευθύνη της Μοσάντ σε αυτό το θέμα, λέει, θα λήξει «μόνο όταν αυτό το ριζοσπαστικό καθεστώς αντικατασταθεί».
Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ξεκαθάρισε ο Μπαρνέα, «είναι η αποστολή μας. Δεν θα μείνουμε άπραγοι, παρακολουθώντας, μπροστά σε μια άλλη υπαρξιακή απειλή».