Μόνο ο Τραμπ μπορούσε να στήσει τέτοιο σκηνικό -Μιλούσε για τον πόλεμο με το «Λαγουδάκι του Πάσχα» δίπλα του - iefimerida.gr

Με εκατομμύρια προβολές και σχόλια, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέκλυσε το Διαδίκτυο, μιλώντας για τον πόλεμο και έχοντας δίπλα του ένα λαγουδάκι του Πάσχα.

Σε μια πασχαλινή γιορτή γεμάτη παιδιά που έστησε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο, έκανε δηλώσεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μ. Ανατολή.

Το σκηνικό χαρακτηρίστηκε από πολλούς χρήστες ως σουρεαλιστικό, καθώς συνδύαζε μια παιδική γιορτή με σοβαρές γεωπολιτικές αναφορές.

Viral η εικόνα του Τραμπ με το λαγουδάκι του Πάσχα

Η εικόνα του Τραμπ να χαιρετά από το μπαλκόνι της Νότιας Πόρτας του Λευκού Οίκου, με φόντο το Μνημείο της Ουάσιγκτον και δίπλα του τον πασχαλινό λαγό, έγινε γρήγορα viral. Ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X δημοσίευσε τη φωτογραφία με τη λιτή λεζάντα «Εικόνες», πυροδοτώντας χιλιάδες σχόλια.

Η ομιλία του Τραμπ έλαβε χώρα στα πλαίσια του «Easter Egg Roll 2026», της καθιερωμένης πασχαλινής γιορτής που διοργανώνεται κάθε χρόνο στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου.

Περισσότερα από 40.000 πασχαλινά αυγά, 150 ζωντανά κοτόπουλα από το American Egg Board, αναγνώσεις βιβλίων από τη Μελάνια Τραμπ και δεκάδες δραστηριότητες για παιδιά κάτω των 13 ετών συνέθεσαν το εορταστικό σκηνικό, στο οποίο συμμετείχαν οικογένειες που επιλέχθηκαν μέσω δωρεάν κλήρωσης.

Μιλούσε για τον πόλεμο σε παιδική γιορτή

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή ήταν το περιεχόμενο της ομιλίας του Τραμπ. Μέσα στο εορταστικό κλίμα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη διάσωση δύο μελών του πληρώματος του μαχητικού F-15E Strike Eagle, το οποίο καταρρίφθηκε στις 3 Απριλίου από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη διάσωση «θαύμα του Πάσχα», συνδέοντας τη στρατιωτική επιχείρηση με το συμβολικό μήνυμα της γιορτής.

Το πολεμικό κλίμα που περιέβαλε την οικογενειακή γιορτή δεν περιορίστηκε μόνο στη διάσωση. Ο Τραμπ έθεσε τελεσίγραφο στο Ιράν, δίνοντάς του προθεσμία μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης για να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν κλειστά.

«Έχουν προθεσμία μέχρι αύριο. Τους δίνουμε προθεσμία μέχρι αύριο στις 8 ακριβώς, ώρα Ανατολικής Ακτής. Και μετά από αυτό, δεν θα έχουν γέφυρες. Δεν θα έχουν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Θα βρεθούν στην Λίθινη Εποχή», προειδοποίησε ο Τραμπ.

Χαμός στο Διαδίκτυο -«Το πιο γελοίο πράγμα που έχω δει»

Πολλοί χρήστες των social media μίλησαν για μια «παράδοξη εικόνα», ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι το μήνυμα της ομιλίας χάθηκε μέσα στο επικοινωνιακό σκηνικό. Σε κάθε περίπτωση, το στιγμιότυπο κατάφερε να κυριαρχήσει στην επικαιρότητα και να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στο διαδίκτυο.

«Μόνο ο Τραμπ θα στεκόταν δίπλα σε έναν πασχαλινό λαγό ύψους δύο μέτρων, χειροκροτώντας τον, ενώ θα μιλούσε χαλαρά στα παιδιά για στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος χρήστης έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ: «Είμαι πιωμένος αυτή τη στιγμή; Πρέπει να είμαι πιωμένος».

Ένας άλλος σχολίασε το σκηνικό αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν με σχετικό βίντεο.

«Ο πασχαλινός λαγός πέρασε από το να φροντίζει ώστε ο Τζο Μπάιντεν να μην μιλάει σε μικρά παιδιά στο να γίνει υπουργός Άμυνας του Ντόναλντ Τραμπ».

«Αυτό είναι το πιο γελοίο πράγμα που έχω δει ποτέ», έγραψε ένας άλλος χρήστης.

«Πώς μπορεί κανείς να καταλάβει αν βιώνει ψυχωτική κρίση ή όχι στις μέρες μας; Βλέπετε όλοι το μεγάλο κουνέλι που ακούει τον Τραμπ να μιλάει για βομβαρδισμό του Ιράν, έτσι δεν είναι;» έγραψε ένας.

Φωτογραφίες AP

