Σοκ στο Μονακό: Εξάδελφος του πρίγκιπα Αλβέρτου βρέθηκε νεκρός σε πλατεία, συνελήφθη ένας Ουκρανός - iefimerida.gr

Σοκ επικρατεί στο Μονακό μετά τον θάνατο μέλους της πριγκιπικής οικογένειας, ο οποίος μάλιστα βρέθηκε νεκρός σε πλατεία.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Αντουάν ντε Μασί, εγγονός της πριγκίπισσας Αντουανέτας, εντοπίστηκε νεκρός σε δημόσιο κήπο. Η εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του θανάτου, η οποία επεκτάθηκε μετά την ανάλυση οπτικού υλικού που τον έδειχνε με άλλο άτομο.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν φίλο του, ουκρανικής υπηκοότητας, ο οποίος τον συνόδευε σε νυχτερινό κέντρο. Ο εισαγγελέας τονίζει πως πρόκειται για ύποπτο/μάρτυρα, καθώς δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο του ατυχήματος.

Ο θάνατος του 29χρονου φαίνεται να προήλθε από πτώση από υπερυψωμένη ταχεία οδό. Το Παλάτι εξέφρασε επίσημα τη θλίψη του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β' και της Πριγκίπισσας Σαρλίν για την απώλεια.

Ο ντε Μασί υπήρξε επαγγελματίας τενίστας, ενώ πρόσφατα είχε συνιδρύσει μια τεχνολογική εταιρεία. Παρά τη βασιλική του καταγωγή, προτιμούσε να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας και την κοσμική ζωή του Μόντε Κάρλο.

Ο δεύτερος ξάδερφος του πρίγκιπα Αλβέρτου Β', Αντουάν ντε Μασί, βρέθηκε νεκρός την Κυριακή σε πλατεία κοντά στην περιοχή Λαρβότο, δίπλα στη θάλασσα.

Antoine De Massy Instagram

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Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν μαζί του την ώρα του θανάτου του.

Συνελήθφη ο άντρας που τον συνόδευε σε νυχτερινό κέντρο

Ο Αντουάν ντε Μασί, 29 ετών, ήταν εγγονός της πριγκίπισσας Αντουανέτας, μεγαλύτερης αδελφής του πρίγκιπα Ρενιέ Γ΄, πατέρα του Αλβέρτου .

Ο Εισαγγελέας του Μονακό δήλωσε στο AFP ότι η έρευνα, η οποία αρχικά ξεκίνησε «για να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου», έχει «επεκταθεί», και συνελήφθη το άτομο «που εμφανίζεται σε βίντεο» μαζί με τον Αντουάν ντε Μασί.



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Το άψυχο σώμα του Αντουάν ντε Μασί εντοπίστηκε σε έναν δημόσιο κήπο πίσω από τη Villa Sauber, σε μια πλατεία κοντά στην περιοχή Λαρβότο, την Κυριακή το απόγευμα, λίγες ώρες αφού η οικογένειά του ενημέρωσε τις Αρχές ότι αγνοείται.

Δεν αποκλείεται το ατύχημα

Σύμφωνα με πηγή, ο νεαρός άνδρας εθεάθη να φεύγει παραπατώντας το βράδυ του Σαββάτου από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μονακό ενώ η αστυνομία συνέλαβε για την υπόθεση τον φίλο του, κάτοικο του Πριγκιπάτου, ουκρανικής υπηκοότητας.

Ο εισαγγελέας αρνήθηκε να σχολιάσει αυτές τις πληροφορίες και τόνισε «ότι σε αυτό το στάδιο είναι απλώς ύποπτος/μάρτυρας γεγονότων των οποίων ο χαρακτηρισμός μένει να καθοριστεί, καθώς δεν αποκλείεται η θεωρία του ατυχήματος».

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και δημοσιεύματα, ο θάνατος του 29χρονου νεαρού γαλαζοαίματου φαίνεται να προήλθε από πτώση από την υπερυψωμένη ταχεία οδό προς την περιοχή του Λαρβότο.

«Ένας φανατικός τενίστας»

Το Παλάτι, από την πλευρά του, εξέφρασε τη «λύπη» του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β' και της Πριγκίπισσας Σαρλίν για την ανακοίνωση του θανάτου του Αντουάν ντε Μασί.

«Οι Γαληνοτάτες Υψηλότητές του, Πρίγκιπας Αλβέρτος Β' και Πριγκίπισσα Σαρλίν, πληροφορήθηκαν με θλίψη τον θάνατο του Antoine de Massy, ​​εγγονού της Πριγκίπισσας Αντουανέτας, της μεγαλύτερης αδελφής του Πρίγκιπα Ρενιέρ Γ'», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Ένας φανατικός τενίστας, ήταν μέρος μιας οικογενειακής ιστορίας στενά συνδεδεμένης με το άθλημα στο Πριγκιπάτο. Οι Αυτού Υψηλότητες συμμερίζονται τη θλίψη της οικογένειας και των αγαπημένων του προσώπων και τους εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια σε αυτή τη οδυνηρή στιγμή» καταλήγει η ανακοίνωση του Παλατιού.

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Antoine De Massy

Ο ντε Μάσι έπαιζε τένις επαγγελματικά και μάλιστα μετακόμισε στη Φλόριντα με την οικογένειά του όταν ήταν μικρότερος, για να προπονηθεί στην περίφημη Ακαδημία Τένις Nick Bollettieri, με την ελπίδα να φτάσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σε μια συνέντευξη του 2012 στη Vogue Italia, είπε ότι το όνειρό του ήταν να «γίνει νούμερο ένα στον κόσμο», προσθέτοντας, «ακόμα και στην κορυφή δεν θα ήταν άσχημα!»

Πρόσφατα είχε συνιδρύσει μια τεχνολογική εταιρεία που ονομάζεται Instant Tech, η οποία συνδέει τοπικές επιχειρήσεις, εμπόρους και πελάτες για άμεσες κρατήσεις και πληρωμές.

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Παρά τις βασιλικές του διασυνδέσεις, ο 29χρονος γαλαζοαίματος προτιμούσε να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την κοινωνική του Μόντε Κάρλο.

Μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του ήταν στο παραδοσιακό Te Deum για την Εθνική Εορτή του Μονακό τον Νοέμβριο του 2025.

Ο πατέρας του, Βαρώνος Κριστιάν ντε Μασί, αναφέρεται συχνά ως το μαύρο πρόβατο της οικογένειας, έχοντας αποβληθεί από το σχολείο και εξοριστεί στην Αργεντινή επειδή προκαλούσε πολλά προβλήματα στα νεανικά του χρόνια.

Ο βαρώνος χαρακτηρίζεται ως πλέι μπόι από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, καθώς οι τέσσερις γάμοι του κατέληξαν σε διαζύγιο. Ο ίδιος σπάνια εμφανίζεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις με τη βασιλική οικογένεια του Μονακό.