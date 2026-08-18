«Είναι δική μας»: Μοναχές που διαχειρίζονται παραλία στην Ιταλία αντιδρούν στα σχέδια να γίνει «ελεύθερη» - iefimerida.gr

Την αντίδρασή τους στα σχέδια του τοπικού συμβουλίου να τους αφαιρέσει την παραλία που διαχειρίζονται, εξέφρασε μια ομάδα Ιταλίδων μοναχών.



Η διαμάχη, την οποία ορισμένα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν χαρακτηρίσει «ιερό πόλεμο», ξέσπασε όταν ένα τμήμα παραλίας μήκους 50 μέτρων στην περιοχή Bagni Gino Garrone, ενός παραθαλάσσιου θέρετρου στην πόλη Σποτόρνο της Λιγουρίας, που διαχειρίζονται μοναχές του τάγματος Suore di Carità di Santa Maria, χαρακτηρίστηκε από τις Αρχές ως χώρος που θα διατεθεί μέσω δημόσιου διαγωνισμού. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της προσπάθειας συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις παραχωρήσεις παραλιών, καθώς και με τους περιφερειακούς κανονισμούς σχετικά με τις ελεύθερες παραλίες.



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Για δεκαετίες η διαχείριση της παραλίας στις μοναχές -Νοίκιαζαν ξαπλώστρες και ομπρέλες

Οι μοναχές διαχειρίζονται το μέρος από το 1946, έχοντας εξαιρεθεί από τους συνήθεις εμπορικούς κανόνες, επειδή χρησιμοποιούσαν τα έσοδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση ενός νηπιαγωγείου που εξακολουθεί να λειτουργεί στο Σποτόρνο, καθώς και μιας καλοκαιρινής κατασκήνωσης δίπλα στην παραλία.



Οι μοναχές νοικιάζουν ξαπλώστρες και ομπρέλες σε παραθεριστές

Για δεκαετίες νοίκιαζαν ξαπλώστρες και ομπρέλες, λειτουργώντας ουσιαστικά όπως χιλιάδες άλλες ιδιωτικές παραχωρήσεις παραλιών. Η διαφορά, όπως υποστηρίζουν οι ίδιες, είναι ότι τα έσοδα χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των φιλανθρωπικών τους δραστηριοτήτων.



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Τα σχέδια για χρήση της ως «ελεύθερη οργανωμένη παραλία»

Ωστόσο, καθώς η ρύθμιση που διέπει τη χρήση παραλιών για κοινωνικούς σκοπούς δεν ισχύει πλέον, ο δήμαρχος του Σποτόρνο, Ματία Φιορίνι, τους γνωστοποίησε πως θα επαναταξινομηθεί ως «ελεύθερη οργανωμένη παραλία» και ότι, εάν επιθυμούν να συνεχίσουν να τη διαχειρίζονται, θα πρέπει να συμμετάσχουν σε δημόσιο διαγωνισμό.



«Είναι δική μας η παραλία», λένε οι μοναχές

Κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης για το θέμα, η αδελφή Μιράντα, μια μοναχή γύρω στα 80, ήρθε σε αντιπαράθεση με τον δήμαρχο. «Είναι δική μας», φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με την τοπική έκδοση της Corriere della Sera. «Γιατί θέλει ο δήμος να μας πάρει την παραλία; Αν το κάνουν, δεν θα μπορούμε ούτε να κρατήσουμε σε λειτουργία το σχολείο».

Η λειτουργία της ως «ελεύθερης οργανωμένης παραλίας», όπου η πρόσβαση είναι εντελώς δωρεάν και οι επισκέπτες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να καταβάλουν ένα μικρό ποσό για την ενοικίαση ξαπλώστρας και ομπρέλας, θα ήταν σημαντικά λιγότερο επικερδής, υποστήριξαν οι μοναχές.

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Ο δήμαρχος δήλωσε ότι, εάν θέλουν να συνεχίσουν να διαχειρίζονται την παραχώρηση, «πρέπει να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, όπως όλοι οι υπόλοιποι». Ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί το φθινόπωρο.