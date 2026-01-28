Βουβή θλίψη στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος όπου έχασαν τη ζωή τους οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ -Το μνημείο στη Ρουμανία - iefimerida.gr

Ένα βαρύ και σιωπηλό σκηνικό επικρατεί στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους, βυθίζοντας στο πένθος τον φίλαθλο κόσμο.

Ο δρόμος έχει δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία, ωστόσο τα ίχνη της φονικής σύγκρουσης παραμένουν εμφανή.

Σύμφωνα με εικόνες που καταγράφει ο φακός του Orange Press Agency, στο οδόστρωμα αλλά και στο παρακείμενο χωράφι διακρίνονται ακόμη συντρίμμια και θραύσματα, μαρτυρώντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γη στο πλάι του δρόμου είναι εμφανώς αναστατωμένη, με βαθιά αυλάκια στο χώμα που αποτυπώνουν την πορεία των οχημάτων μετά τη σύγκρουση, ενώ ένα ελαστικό παραμένει πεταμένο λίγα μέτρα μακριά, μέσα στο χωράφι.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό καταστροφής, συγκίνηση προκαλεί το πρόχειρο μνημείο που έχει στηθεί στο σημείο της τραγωδίας. Ένας ξύλινος σταυρός, πάνω στον οποίο έχουν τοποθετηθεί ένα κασκόλ του ΠΑΟΚ και μια μαύρη φανέλα, υπενθυμίζει την αγάπη των θυμάτων για την ομάδα τους. Στη βάση του, ανάμεσα στα χόρτα, κόκκινα κεράκια καίνε στη μνήμη των αδικοχαμένων, μαζί με μηνύματα ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί για να αποτίσουν φόρο τιμής.