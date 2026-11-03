 Δίνουν μισθό 7.000 ευρώ τον μήνα για την πιο... εύκολη δουλειά του κόσμου -Ποια είναι - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Δίνουν μισθό 7.000 ευρώ τον μήνα για την πιο... εύκολη δουλειά του κόσμου -Ποια είναι

εύκολη δουλειά
Έως και τα 7.000 ευρώ φτάνει ο μηνιαίος μισθός των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με το όχι και τόσο δύσκολο έργο του εντοπισμού λιγότερο ή περισσότερο ενοχλητικών οσμών στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου
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Μια ιδιαίτερα παράξενη δουλειά, την οποία οι περισσότεροι οδηγοί δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει, προσφέρει μισθό που μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 7.000 ευρώ τον μήνα.

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν μια σειρά από τεχνολογικές και μη παραμέτρους, με τις οποίες οι κατασκευαστές προσπαθούν να αναβαθμίσουν το εσωτερικό τους και να βελτιώσουν την εμπειρία όσων βρίσκονται μέσα στο όχημα.

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