Ιστορικό: Εξελέγη ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ -Ποιος είναι ο Δημοκρατικός Ελ-Σαγέντ - iefimerida.gr

Ο Δημοκρατικός Άμπντουλ Ελ-Σαγέντ επικράτησε στην κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, νικώντας τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του, Μάικ Ρότζερς.

Η νίκη του 42χρονου πολιτικού, όπως όλα δείχνουν και επιβεβαιώνουν και αμερικανικά ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και το Fox News, αποτελεί σημαντική επιτυχία για τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ παράλληλα γράφει ιστορία, καθώς ο Ελ-Σαγέντ γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος που εκλέγεται στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επιδημιολόγος και πρώην αξιωματούχος δημόσιας υγείας, ο οποίος ανήκει στην προοδευτική πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, κατάφερε να επικρατήσει σε μια από τις πιο αμφίρροπες και σκληρές αναμετρήσεις της εκλογικής περιόδου.

Η εκλογή του έρχεται έπειτα από μια εκστρατεία που σημαδεύτηκε από επιθέσεις με επίκεντρο τη θρησκευτική του ταυτότητα, τις θέσεις του για το Ισραήλ, αλλά και τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, καθώς η Δημοκρατική βουλευτής Χέιλι Στίβενς ανακοίνωσε την στήριξή της στον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο.

Οι επιθέσεις Τραμπ και η ισλαμοφοβική ρητορική

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο Ελ-Σαγέντ βρέθηκε στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξαπέλυσε επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον του, επιχειρώντας να συνδέσει τη μουσουλμανική του πίστη με τον εξτρεμισμό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες ημέρες μετά τη νίκη του στις προκριματικές εκλογές του Αυγούστου, ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε να υποστηρίζει ότι «τζιχαντιστές» αποκτούν έρεισμα στην αμερικανική πολιτική και την κυβέρνηση. Σε συγκέντρωση στο Γιάνγκσταουν του Οχάιο, μάλιστα, υποκίνησε το πλήθος να φωνάζει «Απελάστε τους! Απελάστε τους!».

Ελ-Σαγέντ /AP

Ο Τραμπ συνήθιζε επίσης να αποκαλεί τον υποψήφιο με το μεσαίο του όνομα, Μοχάμεντ. Ο Ελ-Σαγέντ απάντησε με ειρωνική διάθεση σε εκδήλωση στις 25 Οκτωβρίου, παρουσία του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς: «Θα είναι γερουσιαστής Μοχάμεντ για εσάς».

Την ίδια ημέρα, σε συγκέντρωση στο Πορτ Χιούρον του Μίσιγκαν, ο Τραμπ κλιμάκωσε την επίθεσή του, δηλώνοντας: «Βρίσκομαι εδώ για να εμποδίσω ένα μέλος των Αδελφών Μουσουλμάνων, έναν τζιχαντιστή μουσουλμάνο, να γίνει γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα ακόμη μέτωπο της προεκλογικής αντιπαράθεσης ήταν η στάση του Ελ-Σαγέντ απέναντι στην ισραηλινή κυβέρνηση, την οποία έχει κατηγορήσει για γενοκτονία. Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Μάικ Ρότζερς/ Φωτογραφία AP

Η οικονομία, το μήνυμα της Αριστεράς και η ήττα των Ρεπουμπλικανών

Ο Ελ-Σαγέντ στήριξε την εκστρατεία του με κεντρικό σύνθημα: «Λιγότερα χρήματα στην πολιτική, περισσότερα χρήματα στις τσέπες σας και Medicare για όλους».

Η συμμαχία του με προσωπικότητες της αμερικανικής Αριστεράς, όπως ο Μπέρνι Σάντερς και η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, ενίσχυσε το πολιτικό του προφίλ, σύμφωνα με το NBC.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, δημοσκοπήσεις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας έδειχναν ότι το οικονομικό του μήνυμα μπορούσε να προσελκύσει ακόμη και ψηφοφόρους που είχαν στηρίξει τον Τραμπ.

AP

Αντίθετα, ο Ρότζερς δυσκολεύτηκε να αποδεσμευτεί από την πολιτική σκιά του Αμερικανού προέδρου, επιχειρώντας τις τελευταίες εβδομάδες να διαφοροποιηθεί από τους δασμούς και τον πόλεμο στο Ιράν, εξελίξεις που επιβάρυναν το κόστος ζωής και ενίσχυσαν τις οικονομικές ανησυχίες των ψηφοφόρων, όπως έδειχναν οι δημοσκοπήσεις για την αναμέτρηση που μετατράπηκε σε άτυπο δημοψήφισμα για τον Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο NBC, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος, παίρνοντας αποστάσεις από την Ουάσιγκτον χαρακτήρισε υπερβολική την ευρεία εφαρμογή των δασμών, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται στοχευμένα και προσωρινά. Όταν ρωτήθηκε εάν ο πόλεμος στο Ιράν ήταν λάθος, απάντησε με εμφανή επιφύλαξη: «Λοιπόν, θα φανεί. Δεν νομίζω».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νίκη του Ελ-Σαγέντ έχει και ιστορική διάσταση για το Μίσιγκαν, όπου οι Ρεπουμπλικανοί δεν έχουν καταφέρει να εκλέξουν γερουσιαστή από το 1994. Ο 42χρονος Δημοκρατικός θα διαδεχθεί τον αποχωρούντα γερουσιαστή Γκάρι Πίτερς, διατηρώντας την έδρα στα χέρια του κόμματός του.