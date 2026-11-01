Ανατροπή στο Μίσιγκαν: Δημοκρατική βουλευτής στηρίζει τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο στις ενδιάμεσες εκλογές -«Tι στο διάολο κάνει» - iefimerida.gr

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η εσωκομματική κρίση στους Δημοκρατικούς στις ΗΠΑ, λίγα μόλις 24ωρα πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές, καθώς η Δημοκρατική βουλευτής του Μίσιγκαν Χέιλι Στίβενς ανακοίνωσε ότι στηρίζει τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για τη Γερουσία, Μάικ Ρότζερς, αντί του υποψηφίου του κόμματός της.

Η αιφνιδιαστική κίνηση της Στίβενς, η οποία είχε διεκδικήσει χωρίς επιτυχία το χρίσμα των Δημοκρατικών απέναντι στον νυν υποψήφιο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, έρχεται να κλιμακώσει μια ήδη έντονη αντιπαράθεση στο εσωτερικό του κόμματος, αναδεικνύοντας τις βαθιές διαφωνίες για την πολιτική του κατεύθυνση ενόψει και των προεδρικών εκλογών του 2028.

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Η βουλευτής εμφανίστηκε την Κυριακή μαζί με τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο σε εκκλησία του Μίσιγκαν, όπου ανακοίνωσε ουσιαστικά τη στήριξή της προς το πρόσωπό του.

Λίγο αργότερα, σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, εξήγησε την απόφασή της, εξαπολύοντας επίθεση στον υποψήφιο των Δημοκρατικών.

«Δεν ανήκω στην προεκλογική εκστρατεία του Αμπντούλ. Αυτό που είμαστε εμείς, οι κάτοικοι του Μίσιγκαν, δεν είναι το μίσος και δεν είναι αυτό που εκπέμπει αυτή τη στιγμή ο Δημοκρατικός υποψήφιός μας. Γι' αυτό και στηρίζω τον Μάικ Ρότζερς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Η σύγκρουση με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών

Η Στίβενς υποστήριξε επίσης ότι ο Ελ-Σαγιέντ τής είχε ξεκαθαρίσει πως δεν ήταν πλέον ευπρόσδεκτη στην προεκλογική του εκστρατεία. Όπως ανέφερε σε δημοσιογράφους μετά την κυριακάτικη εκκλησιαστική λειτουργία, οι δύο τους επρόκειτο να εμφανιστούν μαζί σε διαφορετική εκδήλωση, ωστόσο ο υποψήφιος των Δημοκρατικών φέρεται να της ζήτησε να μην παραστεί.

«Πρόκειται για μια εκλογική αναμέτρηση με πολύ μικρές διαφορές, το γνωρίζουμε όλοι. Όμως ο Αμπντούλ κατέστησε σαφές ότι δεν ήμουν ευπρόσδεκτη στην εκστρατεία του, ότι δεν με χρειαζόταν εκεί και ότι δεν με ήθελε», είπε.

Η ρήξη των δύο πολιτικών είχε ξεκινήσει με αφορμή προεκλογική διαφήμιση που χρηματοδοτήθηκε από ανεξάρτητη προοδευτική οργάνωση και απέδιδε στο Ισραήλ ευθύνη για τις υψηλές τιμές των τροφίμων. Ο Ελ-Σαγιέντ επέκρινε το περιεχόμενο της διαφήμισης και ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη δημιουργία της.

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Ερωτηθείς για την απόφαση της Στίβενς να στηρίξει τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του, ο ίδιος επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της αντιπαράθεσης, λέγοντας ότι προτεραιότητά του είναι τα προβλήματα των κατοίκων της πολιτείας.

«Στο τέλος της ημέρας, δεν σκέφτομαι τη Χέιλι Στίβενς. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία», ανέφερε.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος έχει βρεθεί στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες μέρες εξαπολύοντας βαρείς χαρακτηρισμούς εναντίον του. Τον έχει αποκαλέσει και «τζιχαντιστή», μεταξύ άλλων.

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Μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας

Η εκλογική αναμέτρηση στο Μίσιγκαν συγκαταλέγεται στις πιο αμφίρροπες των ενδιάμεσων εκλογών της Τρίτης, οι οποίες θα καθορίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο για τα επόμενα δύο χρόνια. Πρόκειται για μία από τις λίγες πολιτείες-κλειδιά όπου το αποτέλεσμα θα μπορούσε να κρίνει την ισορροπία δυνάμεων στη Γερουσία.

Η συγκεκριμένη έδρα ανήκει σήμερα στους Δημοκρατικούς, καθώς ο εν ενεργεία γερουσιαστής αποχωρεί και δεν διεκδικεί επανεκλογή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελευταίος Ρεπουμπλικανός που εξελέγη στη συγκεκριμένη έδρα ήταν το 1994. Ωστόσο, το Μίσιγκαν αποτελεί διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες πολιτείες-πεδία μάχης στις προεδρικές εκλογές: το 2020 ψήφισε τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, ενώ το 2024 επέλεξε τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρότζερς υποδέχθηκε θετικά την υποστήριξη της Στίβενς, κάνοντας λόγο για μια απόφαση που απαιτούσε «θάρρος».

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«Tι στο διάολο κάνει;»

Η απόφασή της προκάλεσε άμεσους κραδασμούς στο Δημοκρατικό Κόμμα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αρκετοί συνεργάτες της υπέβαλαν αμέσως τις παραιτήσεις τους, ενώ ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος στο Μίσιγκαν, Κέρτις Χέρτελ, κατηγόρησε τη βουλευτή ότι εγκαταλείπει τις αρχές που υποστηρίζει, μεταδίδει το BBC.

«Απορρίπτουμε τις προσπάθειες της Στίβενς και άλλων κακόπιστων παραγόντων να διχάσουν το κόμμα μας και να υπονομεύσουν τη δυναμική μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Το προηγούμενο διάστημα, καθώς η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο υποψηφίων κλιμακωνόταν, αρκετοί Δημοκρατικοί πολιτικοί είχαν καλέσει δημόσια τη Στίβενς να σταματήσει την προσωπική σύγκρουση και να στηρίξει πιο ενεργά τους υποψηφίους του κόμματος. «Δεν έχω ιδέα τι στο διάολο κάνει η Χέιλι Στίβενς», δήλωσε στο CNN η πολιτειακή γερουσιαστής Μάλορι ΜακΜόροου.

Από την πλευρά του, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τσακ Σούμερ επανέλαβε την Κυριακή την πλήρη στήριξη του κόμματος στον Ελ-Σαγιέντ, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στη Στίβενς.

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«Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξή μας προς τον Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, επειδή γνωρίζουμε ότι θα αγωνιστεί για τα οικονομικά συμφέροντα των εργαζόμενων οικογενειών στο Μίσιγκαν», δήλωσε.

Η αντιπαράθεση έχει τις ρίζες της στις ιδιαίτερα σκληρές εσωκομματικές προκριματικές εκλογές νωρίτερα φέτος. Ο Ελ-Σαγιέντ, πρώην αξιωματούχος στον τομέα της δημόσιας υγείας και γιος Αιγύπτιων μεταναστών, επικράτησε της Στίβενς, η οποία είχε τη στήριξη του κομματικού κατεστημένου και πολιτικών όπως η κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ.

Ο Ελ-Σαγιέντ, που εκφράζει την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών, αξιοποίησε τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων απέναντι στην πολιτική της Ουάσιγκτον, αλλά και τις αντιδράσεις για τις στενές σχέσεις των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Αντίθετα, η Στίβενς εκπροσωπεί την πιο μετριοπαθή, κεντρώα πλευρά του κόμματος.

Η σύγκρουσή τους δεν αφορά πλέον μόνο μια εκλογική αναμέτρηση, αλλά αποτυπώνει το ευρύτερο ερώτημα για το ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν οι Δημοκρατικοί τα επόμενα χρόνια.