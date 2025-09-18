Air India: Μήνυση κατά της Boeing και της Honeywell από οικογένειες των θυμάτων - iefimerida.gr

Οι οικογένειες των τεσσάρων επιβατών που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του αεροσκάφους της Air India μηνύουν τις εταιρείες Boeing και Honeywell.

Tις κατηγορούν για αμέλεια και έναν ελαττωματικό διακόπτη διακοπής καυσίμου που οδήγησε στο θάνατο 260 ανθρώπων.

Η πτήση 171 της Air India συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση από το Αχμενταμπάντ καθ' οδόν προς το Λονδίνο στις 12 Ιουνίου.

Όπως αναφέρει ο Guardian, σε αγωγή που κατατέθηκε την Τρίτη στο ανώτερο δικαστήριο του Ντέλαγουερ, οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι ο μηχανισμός κλειδώματος του διακόπτη στο Boeing 787-8 Dreamliner, θα μπορούσε να απενεργοποιηθεί ακούσια, προκαλώντας απώλεια εφοδιασμού με καύσιμο και απώλεια ώσης που απαιτείται για την απογείωση.

Η Boeing και η Honeywell, οι οποίες αντίστοιχα εγκατέστησαν και κατασκεύασαν τον διακόπτη, γνώριζαν αυτόν τον κίνδυνο, ειδικά αφότου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προειδοποίησε το 2018 σχετικά με τους απενεργοποιημένους μηχανισμούς κλειδώματος σε πολλά αεροσκάφη της Boeing.

Μια έκθεση από προκαταρκτική έρευνα για τη συντριβή από το Γραφείο Διερεύνησης Ατυχημάτων Αεροσκαφών (AAIB) της Ινδίας, ανέφερε ότι η Air India δεν είχε διεξάγει τους προτεινόμενους ελέγχους και ότι τα αρχεία συντήρησης έδειξαν ότι η μονάδα ελέγχου γκαζιού, όπου βρίσκονται οι διακόπτες καυσίμου, αντικαταστάθηκε το 2019 και το 2023 στο αεροπλάνο που ενεπλάκη στη συντριβή.

Ηχογραφημένοι διάλογοι στο πιλοτήριο μεταξύ των δύο πιλότων, υποδηλώνουν ότι ο κυβερνήτης διέκοψε τη ροή καυσίμου προς τους κινητήρες του αεροπλάνου.

Στην αγωγή υποστηρίζεται ότι οι διακόπτες βρίσκονται σε ένα σημείο στο πιλοτήριο όπου είναι πιο πιθανό να πατηθούν ακούσια, κάτι που «ουσιαστικά εγγυάται ότι η κανονική δραστηριότητα στο πιλοτήριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακούσια διακοπή καυσίμου».

Ωστόσο, ειδικοί στην ασφάλεια της αεροπορίας δήλωσαν στο Reuters ότι δεν θα μπορούσαν να αναστραφούν κατά λάθος, λόγω της τοποθεσίας και του σχεδιασμού τους.

Η αγωγή φαίνεται να είναι η πρώτη στις ΗΠΑ για το δυστύχημα με αίτημα αποζημίωσης για τους θανάτους των Kantaben Dhirubhai Paghadal, Naavya Chirag Paghadal, Kuberbhai Patel και Babiben Patel, οι οποίοι ήταν μεταξύ των 229 επιβατών που έχασαν τη ζωή τους.

Η Honeywell και η Boeing «δεν έκαναν τίποτα για να αποτρέψουν την αναπόφευκτη καταστροφή», τονίζουν.

Η λεπτομερής έκθεση για τη συντριβή αναμένεται κάποια στιγμή το 2026.