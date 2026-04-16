«Μπορεί απλά να το κάνω σήμερα»: Ανατριχιαστικό μήνυμα του 14χρονου δράστη στην Τουρκία, ο χορός πριν το μακελειό σε σχολείο - iefimerida.gr

«Μπορεί απλά να το κάνω σήμερα»: Ανατριχιαστικό μήνυμα του 14χρονου δράστη στην Τουρκία, ο χορός πριν το μακελειό σε σχολείο

Ο 14χρονος λίγα λεπτά πριν το μακελειό σε σχολείο / Φωτογραφία: βίντεο glomex
Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από την αιματηρή επίθεση σε σχολείο στην Καχραμάνμαρας της Τουρκίας, όπου ένας 14χρονος μαθητής άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα εννέα νεκρούς.

Οκτώ μαθητές και μία καθηγήτρια έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση. Λίγο πριν, ο ανήλικος δράστης φέρεται να είχε αναρτήσει μήνυμα σε διαδικτυακό chat room, γράφοντας στα αγγλικά: «Μπορεί απλά να το κάνω σήμερα στις τρεις… νιώθω τόσο τελειωμένος σήμερα», προμηνύοντας την τραγωδία που θα ακολουθούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος περιγράφεται ως ιδιαίτερα ευφυής αλλά απομονωμένος, ενώ, κατά τον πατέρα του, περνούσε πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή παίζοντας βιντεοπαιχνίδια με όπλα.

Tουρκία: Ο χορός του 14χρονου λίγα λεπτά πριν το μακελειό

Ο 14χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία, επέδειξε ασυνήθιστη συμπεριφορά, καθώς καταγράφεται σε βίντεο συμμαθητών του να χορεύει μέσα στην τάξη, σχηματίζοντας ένα πιστόλι με τα χέρια του:

Θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο πόδι -Διαφοροποιούνται οι αρχικές εκτιμήσεις περί αυτοκτονίας

Όπως αναφέρει το MEGA, σύμφωνα με μαρτυρίες από το σημείο, γονείς και εκπαιδευτικοί επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν αμέσως μετά τους πυροβολισμούς. Ένας από τους πατέρες, που έσπευσε στο σχολείο όταν άκουσε τον θόρυβο, δήλωσε ότι συμμετείχε στην προσπάθεια, χρησιμοποιώντας μαχαίρι για να τον αποτρέψει από περαιτέρω επίθεση.

Η ιατροδικαστική έκθεση ρίχνει φως στις συνθήκες θανάτου του δράστη, καταγράφοντας ότι έφερε θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι, το οποίο προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία λόγω ρήξης μεγάλου αγγείου. Το εύρημα αυτό φαίνεται να διαφοροποιεί τις αρχικές εκτιμήσεις περί αυτοκτονίας.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια της επίθεσης, ενώ η τουρκική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το πρωτοφανές περιστατικό.

