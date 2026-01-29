Μινεάπολη: Νέο βίντεο-ντοκουμέντο με πράκτορες της ICE να επιτίθενται στον Πρέτι, 11 ημέρες πριν από τη δολοφονία - iefimerida.gr

Νέο βίντεο που κυκλοφόρησε, δείχνει τον 37χρονο νοσοκόμο Άλεξ Πρέτι να βρίσκεται σε αντιπαράθεση με ομοσπονδιακούς πράκτορες 11 ημέρες πριν από τη δολοφονία του σε άλλη συμπλοκή στη Μινεάπολη.

Το βίντεο ανέβηκε αρχικά στο διαδίκτυο την Τετάρτη (28/1) από το The News Movement, ένα ψηφιακό ειδησεογραφικό πρακτορείο, και στη συνέχεια αναδημοσιεύθηκε από τον Guardian.

Νέο βίντεο με πράκτορες της ICE να επιτίθενται στον Άλεξ Πρέτι

Το νέο βίντεο δείχνει ένα περιστατικό που σημειώθηκε στις 13 Ιανουαρίου στη Μινεάπολη, όπου αστυνομικοί φαίνονται να αρπάζουν τον Πρέτι και να τον ρίχνουν στο έδαφος, κατά τη διάρκεια έντονων διαμαρτυριών κατοίκων κατά της ομοσπονδιακής καταστολής στην πόλη.

Δεν είναι σαφές τι είχε προηγηθεί των γεγονότων που κατέγραψε η κάμερα, αλλά το βίντεο δείχνει τον Πρέτι να φωνάζει σε πράκτορες σε ένα όχημα χωρίς διακριτικά και να κλωτσάει το πίσω φως του αυτοκινήτου καθώς αυτοί απομακρύνονται. Λίγο αργότερα, ένας βαριά οπλισμένος πράκτορας με εξοπλισμό φαίνεται να βγαίνει από το αυτοκίνητο και να ρίχνει τον Πρέτι στο έδαφος, ενώ στο σημείο συγκεντρώνονται και άλλοι αστυνομικοί.

Μετά την αψιμαχία, τα σώματα ασφαλείας αποχώρησαν χωρίς άμεση συνέπεια για τον Πρέτι, ο οποίος στη συνέχεια -στις 24 Ιανουαρίου- δολοφονήθηκε από πράκτορες του U.S. Border Patrol κατά τη διάρκεια ξεχωριστής εμπλοκής.

Δείτε το επίμαχο βίντεο από τις 13 Ιανουαρίου:

Ο ίδιος είχε ενημερώσει την οικογένειά του για τη σύγκρουση πριν από τον θάνατό του, σύμφωνα με άτομο που μίλησε στο Associated Press με ανωνυμία. Η αποκάλυψη του νέου βίντεο πυροδότησε και πάλι τη δημόσια συζήτηση για τις περιστάσεις γύρω από τη δολοφονία του Πρέτι, ο οποίος ήταν 37 ετών και εργαζόταν στο Κέντρο VA Medical Center στη Μινεάπολη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρεία δημόσια αντίδραση και πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ, με πολλά βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας να δείχνουν ότι ο Πρέτι κρατούσε ένα κινητό τηλέφωνο και όχι όπλο όταν δέχθηκε πυροβολισμούς.