Σοκ στη Μινεάπολη: Άνδρας ψέκασε τη βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ με άγνωστη ουσία [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε δημόσια συγκέντρωση της Αμερικανίδας βουλευτή Ιλχάν Ομάρ στη Μινεάπολη, όταν ένας άνδρας που φορούσε μαύρο μπουφάν, την ψέκασε με άγνωστη ουσία μπροστά σε πλήθος κόσμου.

Το προσωπικό ασφαλείας του χώρου αντέδρασε άμεσα, ακινητοποιώντας τον δράστη και οδηγώντας τον εκτός της αίθουσας υπό τις επευφημίες του πλήθους.

Σε βίντεο ακούγεται κάποιος από το πλήθος να λέει: «Θεέ μου, της ψέκασαν κάτι». Παρά την ένταση, η Ομάρ συνέχισε την ομιλία, αφού απομακρύνθηκε ο δράστης.

Λίγο πριν την επίθεση, η βουλευτής είχε εκφράσει τη θέση της κατά της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (ICE), ζητώντας την κατάργησή της και την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ, τονίζοντας ότι «η ICE δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί». Η Ομάρ είναι γνωστή για τις επικριτικές της δηλώσεις κατά της συγκεκριμένης υπηρεσίας και της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η ένταση γύρω από την Ομάρ έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιτίθεται συχνά στη βουλευτή, αποκαλώντας την «σκουπίδι» και εξαπολύοντας σφοδρές λεκτικές επιθέσεις, εν μέσω των πολιτικών της θέσεων για τα δικαιώματα των μεταναστών και την αντιστροφή των αυστηρών πολιτικών μετανάστευσης.