Βίντεο: Μικρό αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε δρόμο, χτύπησε και φορτηγάκι - iefimerida.gr

Σε βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που ένα μικρό αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα.



Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Λι, στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο πιλότοι επέβαιναν οι οποίοι επιχείρησαν αναγκαστική προσγείωση όταν αντιμετώπισαν μηχανικό πρόβλημα.

Στα συγκλονιστικά πλάνα φαίνεται το αεροσκάφος να προσεγγίζει το έδαφος με μεγάλη ταχύτητα και τα φτερά του να χτυπούν το πίσω μέρος ενός ημιφορτηγού το οποίο κινείτο προς την ίδια κατεύθυνση. Όπως φαίνεται στο βίντεο, το αεροσκάφος συνέχισε να κινείται στον δρόμο, ο οποίος είχε αυξημένη κίνηση. Από θαύμα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. «Ευτυχώς, το περιστατικό είχε αίσιο τέλος και κανείς δεν τραυματίστηκε», δήλωσε στο CBS 12 ο Σερίφης Carmine Marceno. «Δεδομένων των πρόσφατων τραγικών ειδήσεων σχετικά με αεροπορικά δυστυχήματα, είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες που όλοι είναι ασφαλείς».

Βίντεο από την αναγκαστική προσγείωση του μικρού αεροπλάνου

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Σέμπρινγκ της Φλόριντα γύρω στις 11 π.μ. της Κυριακής, πριν πραγματοποιήσει την αναγκαστική προσγείωση περίπου 50 λεπτά αργότερα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, το οποίο σημειώνεται λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου ένα Learjet έπεσε καρφί με τη μύτη στο έδαφος στο Παλμ Μπιτς, και έπειτα τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι εννέα επιβαίνοντες. Τα αίτια εκείνης της συντριβής παραμένουν υπό διερεύνηση.