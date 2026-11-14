Microsoft: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία σε Outlook και Teams μετά το 24ωρο χάος -Προβληματίζει η εξάρτηση από τους τεχνολογικούς κολοσσούς

Η Microsoft ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι υπηρεσίες της, μεταξύ των οποίων το Teams και το Outlook, έχουν αποκατασταθεί πλήρως, βάζοντας τέλος σε μια παγκόσμια διακοπή λειτουργίας που παρέλυσε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες επιχειρήσεων και κυβερνητικών υπηρεσιών για περισσότερες από 24 ώρες.



«Ολοκληρώσαμε τις ενέργειές μας για την αντιμετώπιση της βασικής αιτίας του προβλήματος και αποκαταστήσαμε τη λειτουργία των υπηρεσιών για τους υπόλοιπους πελάτες και τις περιοχές που είχαν επηρεαστεί», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

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Η Microsoft είχε αποδώσει τη διακοπή σε προβλήματα στους διακομιστές της, τα οποία επηρέασαν επίσης τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Copilot. Παράλληλα, είχε διευκρινίσει ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκεται πίσω από το πρόβλημα.



Το Outlook και το Teams συγκαταλέγονται στις πλέον διαδεδομένες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στους χώρους εργασίας, με εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Η διακοπή της λειτουργίας τους εμπόδισε εργαζομένους να εκτελέσουν βασικές λειτουργίες, όπως η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, η διαχείριση ημερολογίων και η πραγματοποίηση διαδικτυακών συναντήσεων. Το πρόβλημα επηρέασε κυβερνητικές υπηρεσίες από την Αυστραλία και την Ιαπωνία έως τις ΗΠΑ, προκάλεσε καθυστερήσεις σε χρηματιστηριακές εταιρείες, εμπόδισε ορισμένες επιχειρήσεις να δημοσιεύσουν οικονομικά αποτελέσματα και ανάγκασε αεροπορικές εταιρείες να προειδοποιήσουν τους πελάτες τους για καθυστερήσεις στην επικοινωνία. Αντίθετα, οι οργανισμοί που φιλοξενούν τις υπηρεσίες της Microsoft σε δικούς τους διακομιστές και όχι στο cloud επηρεάστηκαν σε μικρότερο βαθμό.



Νέα διακοπή λειτουργίας για τη Microsoft

Οι πρώτες αναφορές για τη διακοπή άρχισαν να αυξάνονται γύρω στις 19:25 (ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη, σύμφωνα με την Ookla. Η διακοπή ήταν μία από της μεγαλύτερης διάρκειας στην ιστορία της Microsoft και τη δεύτερη σημαντική δυσλειτουργία των υπηρεσιών της φέτος. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι το πρόβλημα έπληξε συγκεκριμένα λειτουργίες που συνδέονται με το Exchange Online, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαχείρισης προγραμματισμού που βασίζεται στο cloud.



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Προβληματισμός



Όπως σημειώνει το Reuters, το περιστατικό αυτό ενισχύει τους προβληματισμούς σχετικά με την παγκόσμια εξάρτηση από έναν περιορισμένο αριθμό τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι παρέχουν τόσο το απαραίτητο λογισμικό όσο και τις υποδομές cloud στις οποίες αυτό βασίζεται. Παράλληλα, ανέδειξε τον βαθμό εξάρτησης από τα εργαλεία εργασίας της Microsoft. Σύμφωνα με την Ookla, μητρική εταιρεία της πλατφόρμας Downdetector, οι αναφορές για προβλήματα αυξήθηκαν κατακόρυφα καθώς οι εργαζόμενοι σε Ασία και Ευρώπη ξεκινούσαν την εργασία τους τους. Συνολικά, το Downdetector κατέγραψε περισσότερες από 7,4 εκατομμύρια αναφορές παγκοσμίως, οι οποίες στο αποκορύφωμά τους έφτασαν σχεδόν τις 20.000 ανά λεπτό, πάνω από 1.500 φορές τα κανονικά επίπεδα.



Το περιστατικό «δείχνει σε ποιον βαθμό η εργάσιμη ημέρα εξαρτάται πλέον από τα εργαλεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνεργασίας ενός και μόνο παρόχου», δήλωσε ο Luke Kehoe, επικεφαλής αναλυτής του κλάδου στην Ookla.



Οι μετοχές της Microsoft έκλεισαν αμετάβλητες στα 523,88 δολάρια την Παρασκευή. Από την αρχή του έτους, η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο περίπου 8%. Οι διαταραχές στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οι οικονομικές απώλειες από το περιστατικό ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών απαιτήσεων, ωστόσο οι συνολικές επιπτώσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες, σύμφωνα με τον Μάριο Ντε Τσίκο, αντιπρόεδρο του τομέα ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Morningstar DBRS. Ο ίδιος υπολόγισε ότι οι παγκόσμιες ασφαλισμένες ζημιές από τη διακοπή θα κυμανθούν μεταξύ 300 και 500 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από τις οικονομικές απώλειες που εκτιμήθηκαν μεταξύ 400 εκατομμυρίων και 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τη διακοπή λειτουργίας της CrowdStrike το 2024. Τότε, περισσότερα από 8 εκατομμύρια υπολογιστές με Windows τέθηκαν εκτός λειτουργίας.



Η Microsoft είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχη διακοπή στις υπηρεσίες 365 τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, καθώς και τον Οκτώβριο του προηγούμενου. Τον περασμένο μήνα, είχε ανακοινώσει επίσης πρόβλημα στην πλατφόρμα cloud Azure, το οποίο επηρέασε τη σουίτα εφαρμογών παραγωγικότητας της Microsoft, καθώς και ένα ευρύ φάσμα κλάδων παγκοσμίως.



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«Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι αυτή δεν είναι η πρώτη διακοπή λειτουργίας του Microsoft 365 μέσα στη χρονιά», δήλωσε ο Τζος Γκίλμπερτ, αναλυτής αγορών στην πλατφόρμα συναλλαγών eToro. Όπως σημείωσε, αν αρχίσουν να εμφανίζονται επανειλημμένα προβλήματα αξιοπιστίας, τότε κάθε τμήμα πληροφορικής θα έχει έναν λόγο να το σκεφτεί δύο φορές πριν εμπιστευτεί ακόμη μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησής του σε έναν και μόνο πάροχο. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσο τέτοιου είδους περιστατικά μπορούν να οδηγήσουν τους πελάτες σε ανταγωνιστικές εταιρείες, δεδομένου του υψηλού κόστους και της δυσκολίας αντικατάστασης εργαλείων που έχουν ενσωματωθεί σε βάθος στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.



Πώς επηρεάστηκαν οι επιχειρήσεις



Για τις επιχειρήσεις, οι επιπτώσεις ήταν εκτεταμένες. Ο ευρωπαϊκός διαχειριστής χρηματιστηρίων Euronext ανέφερε προβλήματα στη λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Aviva ενεργοποίησε εφεδρικά συστήματα για τις τηλεδιασκέψεις παρουσίασης των οικονομικών της αποτελεσμάτων, ενώ ο δανέζικος ναυτιλιακός κολοσσός Maersk ενημέρωσε τους πελάτες του για καθυστερήσεις στην παροχή ενημερώσεων.



Προβλήματα αντιμετώπισαν επίσης οι αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic. Παράλληλα, οι ινδικές αεροπορικές εταιρείες IndiGo, Akasa Air και Air India ανακοίνωσαν ότι επηρεάστηκαν οι υπηρεσίες υποστήριξης πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διακοπή επηρέασε επίσης τη διαχείριση κεφαλαίων σε εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ασφαλιστικές ζωής και εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων στην Ταϊβάν. Μία από τις εταιρείες έφτασε στο σημείο να ακυρώσει μια συναλλαγή επαναγοράς ομολόγων, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης. Μια άλλη ταϊβανέζικη χρηματοοικονομική εταιρεία κατέφυγε στη χρήση φαξ για την επιβεβαίωση συναλλαγών, ανέφερε μια δεύτερη πηγή.

Πηγή: Reuters