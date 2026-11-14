Microsoft: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των υπηρεσιών μετά το παγκόσμιο μπλακ άουτ -Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η Microsoft ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι οι υπηρεσίες της για τους καταναλωτές έχουν αποκατασταθεί πλήρως, ενώ παρατηρείται σταθερή ανάκαμψη και στις υπηρεσίες της Microsoft 365 για τις επιχειρήσεις.

Η εταιρεία σε ανακοίνωση είχε ζητήσει συγγνώμη για τα εκτεταμένα προβλήματα που προκάλεσε η τεχνολογική βλάβη σε εκατομμύρια χρήστες της παγκοσμίως.

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Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της, το πρόβλημα οφείλεται σε τεχνική δυσλειτουργία και δεν συνδέεται ούτε με κυβερνοεπίθεση ούτε με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη μας για την αναστάτωση που προκάλεσε αυτό το περιστατικό στους πελάτες μας και στους εταίρους μας. Γνωρίζουμε την εμπιστοσύνη που έχουν στις υπηρεσίες μας και παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την ευθύνη», πρόσθεσε ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

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Η αλλαγή στο δίκτυο που προκάλεσε το μπλακ άουτ

Όπως εξήγησε η Microsoft, σε μήνυμα που έστειλε στους πελάτες που επηρεάστηκαν, πριν από μερικούς μήνες προχώρησε σε αναβάθμιση των πυλών δικτύου της, προκειμένου να αυξήσει τη χωρητικότητά τους. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ενέργεια εισήγαγε ένα σφάλμα στο σύστημα, το οποίο δεν είχε προκαλέσει γνωστά προβλήματα κατά τους προηγούμενους μήνες.

«Χθες, μια αλλαγή στο δίκτυο ενεργοποίησε το συγκεκριμένο σφάλμα, προκαλώντας αστοχίες και αυξημένο φόρτο σε ένα σύστημα που μέχρι τότε λειτουργούσε κανονικά. Αυτό οδήγησε σε μια αλυσιδωτή αστοχία», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Η Microsoft διευκρίνισε ότι το τεχνικό σφάλμα που προκάλεσε το πρόβλημα έχει πλέον αποκατασταθεί.

Ωστόσο, λόγω του μεγάλου όγκου εκκρεμοτήτων που έχει συσσωρευτεί, η πλήρης επαναφορά των υπηρεσιών για τους πελάτες και τις περιοχές που επηρεάστηκαν βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.