﻿Μια σπηλιά στο Ισραήλ αποκάλυψε ιστορία 300.000 ετών: Μια «χρονοκάψουλα» για την ανθρώπινη εξέλιξη -Τι βρήκαν - iefimerida.gr

Ένα σπήλαιο στο Ισραήλ φυλάει ιστορία εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων, ρίχνοντας φως στα πρώτα βήματα της προϊοστορίας.

Μια από τις λιγότερο κατανοητές περιόδους της ανθρώπινης εξέλιξης αρχίζει πλέον να φωτίζεται, χάρη σε μια εντυπωσιακή ανακάλυψη σε σπήλαιο στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στην περιοχή της Φουρεΐντις, νότια της Χάιφα, στην οροσειρά του Καρμέλ. Το σπήλαιο, που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε πριν από περίπου 400.000 έως 250.000 χρόνια, έχει χαρακτηριστεί από τους αρχαιολόγους ως «χρονοκάψουλα» λόγω της εξαιρετικής διατήρησης των ευρημάτων του.

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Αρχαιολόγοι της Israel Antiquities Authority, σε συνεργασία με διεθνείς ερευνητές, εντόπισαν λίθινα εργαλεία, οστά ζώων και ίχνη ελεγχόμενης φωτιάς, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα της ζωής των αρχαϊκών ανθρώπινων πληθυσμών.

Η ανασκαφή δημοσιεύτηκε και σχολιάστηκε σε διεθνή μέσα όπως η The Times of Israel, τα οποία ανέδειξαν τη σημασία του ευρήματος για την κατανόηση της προϊστορίας.

﻿Αρχαιολογική Υπηρεσία του Ισραήλ

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Το «σφραγισμένο» σπήλαιο και η σημασία του

Ο χώρος παρέμεινε σφραγισμένος για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, καθώς η κατάρρευση της οροφής του σπηλαίου δημιούργησε ένα φυσικό «καπάκι» που προστάτευσε τα στρώματα κατοίκησης. Αυτό επέτρεψε τη διατήρηση εργαλείων σε εξαιρετική κατάσταση, χωρίς σημαντική ανάμειξη από μεταγενέστερες περιόδους.

Η περίοδος στην οποία ανήκουν τα ευρήματα αντιστοιχεί σε φάση της Κατώτερης Παλαιολιθικής περιόδου, που χαρακτηρίζεται από τεχνολογική πρόοδο και διαφοροποίηση στις ανθρώπινες συμπεριφορές. Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα ευρήματα αποτυπώνουν μια κρίσιμη στιγμή όπου παλαιότερες τεχνολογικές παραδόσεις άρχιζαν να αντικαθίστανται από πιο εξελιγμένα συστήματα εργαλείων και κοινωνικής οργάνωσης.

Η ταυτότητα των κατοίκων παραμένει άγνωστη, καθώς δεν έχουν βρεθεί ανθρώπινα λείψανα. Ωστόσο, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ανήκαν σε έναν αρχαϊκό πληθυσμό της Λεβαντίνης, πιθανώς συνδεδεμένο με εξελικτικές γραμμές που οδήγησαν τόσο στους Νεάντερταλ όσο και στον σύγχρονο άνθρωπο (Homo sapiens).

Ορισμένοι ερευνητές τους εντάσσουν στο ευρύτερο εξελικτικό πλαίσιο του Homo heidelbergensis ή σε στενά συγγενικές πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες θεωρούνται πιθανός κοινός πρόγονος Νεάντερταλ και σύγχρονων ανθρώπων.

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﻿Αρχαιολογική Υπηρεσία του Ισραήλ

Aποκαλυπτικά ευρήματα στο Ισραήλ

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν εκατοντάδες λίθινα εργαλεία: πλευρικές ξύστρες, μικρά τσεκούρια, λεπίδες και αιχμηρά εργαλεία. Οι πλευρικές ξύστρες, περίπου 100 στον αριθμό, πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για επεξεργασία δερμάτων και σφαγή ζώων. Τα τσεκούρια ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερα λεπτοδουλεμένη κατασκευή τους, γεγονός που δείχνει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν οστά ζώων όπως ελάφια, γαζέλες, αρχαία άλογα και άγρια βοοειδή, πολλά από τα οποία φέρουν σημάδια τεμαχισμού και θήρευσης. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι κάτοικοι ήταν ικανοί κυνηγοί, που εκμεταλλεύονταν τόσο μικρά όσο και μεγάλα θηράματα.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι του σπηλαίου είχαν αναπτύξει προηγμένες στρατηγικές επιβίωσης. Εξήγαγαν πυριτόλιθο από κοντινές βραχώδεις περιοχές για την κατασκευή εργαλείων, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι χρησιμοποιούσαν ελεγχόμενη φωτιά, στοιχείο που υποδηλώνει πιο σύνθετη κοινωνική και τεχνολογική οργάνωση.

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Ο επικεφαλής των ανασκαφών Δρ. Κόμπι Βάρντι, όπως ανέφερε στο The Times of Israel, τόνισε ότι πρόκειται για έναν πολιτισμό που βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο: ανάμεσα σε παλαιότερες ανθρώπινες παραδόσεις και σε εκείνες που θα χαρακτηρίσουν αργότερα τους Νεάντερταλ και τον Homo sapiens. Όπως σημείωσε, «βρισκόμαστε ακριβώς στη στιγμή της μετάβασης».

Η ανάλυση των ευρημάτων δείχνει ότι οι κάτοικοι πιθανότατα ζούσαν σε σχετικά μεγάλες και κοινωνικά οργανωμένες ομάδες, με συνεργασία στην κυνηγετική δραστηριότητα και στην παραγωγή εργαλείων. Η ύπαρξη επαναλαμβανόμενων τεχνικών υποδηλώνει μετάδοση γνώσης μεταξύ γενεών.

Το σπήλαιο αποτελεί ένα από τα ελάχιστα γνωστά αρχαιολογικά σημεία αυτής της περιόδου στην Εγγύς Ανατολή, καθώς παρόμοιοι χώροι είναι εξαιρετικά σπάνιοι. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν εντοπιστεί μόλις λίγες δεκάδες αντίστοιχες θέσεις, γεγονός που αυξάνει τη σημασία της συγκεκριμένης ανακάλυψης.