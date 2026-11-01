Μια πανίσχυρη Lamborghini στον στόλο της αστυνομίας του Ντουμπάι - iefimerida.gr

H αστυνομία του Dubai προσθέτει στον στόλο της μια Lamborghini Temerario. Το σπορ μοντέλο αποδίδει 920 ίππους και επιταχύνει από στάση και μέχρι τα 100 χλμ.ώρα σε μόλις 2,7 sec.

Ωστόσο, όπως είναι λίγο ή πολύ γνωστό, το νέο περιπολικό θα βρίσκεται στους δρόμους της χώρας, περισσότερο για τουριστικούς λόγους, ως ένα ακόμη… κινητό «αξιοθέατο» για τους τουρίστες και όχι για καταδιώξεις με υψηλές ταχύτητες. Στόχος του είναι η παρουσία και η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με το κοινό. Όπως δήλωσε και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, Saeed AI Hajri, αυτή η προσέγγιση εξακολουθεί να θεωρείται καινοτόμος.

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