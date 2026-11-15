Μία εβδομάδα τεχνολογικού χάους και απειλών σε όλο τον κόσμο: Microsoft, πτήσεις και κυβερνοεπιθέσεις -Τι συμβαίνει

Μία εβδομάδα αλλεπάλληλων τεχνολογικών διαταραχών και απειλών, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, ήταν αυτή που μας πέρασε.

Τελευταίο σε μια σειρά ανησυχητικών περιστατικών ήταν αυτό στις ΗΠΑ, όπου πάγωσε η εναέρια κυκλοφορία εξαιτίας τεχνικού πρτοβλήματος που δεν φέρεται να σχετίζεται με κυβερνοεπίθεση.

Είχε προγηθεί παγκόσμιο σοκ όταν η Μicrostoft βρέθηκε επίσης να παραλύει εξαιτίας μίας δυσλειτουργίας, προκαλώντας ένα μπλακ άουτ άνευ προηγουμένου.

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Τα δύο περιστατικά δεν φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, ενώ οι αμερικανικές αρχές αποκλείουν, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης ή απειλής που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, έρχονται να προστεθούν σε μια ευρύτερη αλυσίδα πρόσφατων κυβερνοεπιθέσεων και τεχνικών αστοχιών, αναδεικνύοντας την ευαλωτότητα υποδομών στις οποίες βασίζονται επιχειρήσεις, κρατικές υπηρεσίες και πολίτες, γράφει χαρακτηριστικά η Washigton Post.

Η κατάρρευση των συστημάτων και οι επιπτώσεις

Το Outlook, μαζί με τα ημερολόγια και άλλες υπηρεσίες της Microsoft, παρουσίασε εκτεταμένα προβλήματα λειτουργίας, διαταράσσονας την εργασία χρηστών σε ολόκληρο τον κόσμο.

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Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις κακόβουλης ενέργειας. Αντίστοιχα, η Microsoft είχε αναφέρει ότι τα προβλήματα εμφανίστηκαν μετά από πρόσφατη αναβάθμιση της χωρητικότητας των διακομιστών της.

Αντίσοιχα στις αερμεταφορίες, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι, η διαταραχή προκλήθηκε είτε από ελαττωματικό εξοπλισμό είτε από λάθος κατά τη διάρκεια εργασιών αντικατάστασης παλαιών χάλκινων τηλεπικοινωνιακών καλωδίων με οπτικές ίνες, σε απομακρυσμένη εγκατάσταση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Παρά την αποκατάσταση των συστημάτων στην εναέρια κυκλοφορία των ΗΠΑ, οι συνέπειες ήταν σημαντικές. καθώς περίπου 9.000 πτήσεις ακυρώθηκαν την Παρασκευή και τουλάχιστον 5.000 ακόμη το Σάββατο, με χιλιάδες επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μεγάλα αεροδρόμια, αναζητώντας νέα δρομολόγια.

Από τα σούπερ μάρκετ μέχρι τα κρυπτονομίσματα

Τα περιστατικά σημειώνονται έπειτα από έναν Οκτώβριο που ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας χαρακτήρισαν «Μαύρο Οκτώβριο», εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αποκαλύψεων σοβαρών κενών ασφαλείας και κυβερνοεπιθέσεων. Στο στόχαστρο βρέθηκε η Ευρώπη.

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Τον Νοέμβριο, η Γαλλία κατηγόρησε το Ιράν για κυβερνοεπίθεση σε συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό έκανε λόγο για σχεδόν 700 εγκαταστάσεις διανομής τροφίμων που αποτέλεσαν στόχο μέσα σε δύο ημέρες, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «επίθεση πρωτοφανούς έκτασης και επιθετικότητας».

Χάκερ φέρονται να είχαν μεταβάλει εξ αποστάσεως τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας, προκαλώντας αλλοίωση προϊόντων. Αντίστοιχα περιστατικά καταγράφηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Ιταλία και η Σουηδία.

Παράλληλα, τον Οκτώβριο, το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance υπέστη επίθεση, με τους χάκερ να αποσπούν 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές ληστείες στην ιστορία. Η επίθεση αποδόθηκε σε Βορειοκορεάτες χάκερ, οι οποίοι, σύμφωνα με την εταιρεία, προσέγγισαν μηχανικό της μέσω ψεύτικης συνέντευξης για εργασία και τον έπεισαν να εγκαταστήσει κακόβουλο λογισμικό.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η αυξανόμενη απειλή

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τις δυνατότητες των κυβερνοεγκληματιών, καθώς εντοπίζουν και αξιοποιούν κενά ασφαλείας σε λογισμικά με μεγαλύτερη ταχύτητα. Τον Οκτώβριο, ερευνητές χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίσουν σοβαρή ευπάθεια σε λογισμικό που χρησιμοποιούν έως και το 70% των ιστοσελίδων παγκοσμίως, αν και πολλές από αυτές κατάφεραν τελικά να διορθώσουν το πρόβλημα.

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Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, επιχείρησε να αποτρέψει τη σύνδεση των πρόσφατων διαταραχών. «Θέλω να διασφαλίσω ότι όλοι καταλαβαίνουν πως δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ αυτού του περιστατικού και της Microsoft. Γνωρίζω ότι πολλοί κάνουν αυτόν τον συσχετισμό», δήλωσε την Παρασκευή έξω από τον Λευκό Οίκο.

Τα ερωτήματα φούντωσαν στον απόηχο των τελευταίων απειλών σε εκατοντάδες σχολεία και πτήσεις τις προηγούμενες μέρες, στην Ευρώπη.

Το κύμα απειλών που παραλύει την Ευρώπη

Σύμφωνα με το CNN, οι απειλές, οι οποίες αποστέλλονται κυρίως μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μέχρι στιγμής έχουν αποδειχθεί όλες ψευδείς, επηρέασαν χιλιάδες σχολεία, περισσότερες από 50 πτήσεις, μέσα ενημέρωσης, αλλά και τουλάχιστον ένα κρουαζιερόπλοιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αρχές προχώρησαν σε εκτροπή αεροσκαφών, ενώ στην Ουγγαρία και τη Γαλλία απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη για να συνοδεύσουν επιβατικά αεροπλάνα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η έκταση των απειλών στην Ιταλία, όπου την Τετάρτη εστάλησαν ηλεκτρονικά μηνύματα σε περίπου 6.300 σχολεία και την Πέμπτη σε ακόμη 3.778. Εκατοντάδες σχολικές μονάδες εκκενώθηκαν, ενώ άλλες παρέμειναν ανοιχτές. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε τους γονείς να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και πρότεινε νέα πρωτόκολλα, σύμφωνα με τα οποία η εκκένωση ενός σχολείου δεν θα πρέπει να αποφασίζεται αποκλειστικά βάσει ενός μαζικού ηλεκτρονικού μηνύματος, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις κινδύνου.

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Το πρόβλημα, σύμφωνα με αναλυτές που μίλησαν στο CNN, δεν περιορίζεται στον εντοπισμό των δραστών, αλλά αφορά και στην έλλειψη ενιαίου ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιμετώπισης.

Ο επικεφαλής των προγραμμάτων Ευρώπης, Ρωσίας και Ευρασίας του ινστιτούτου Chatham House, Γκρεγκουάρ Ρος, επισήμανε ότι κάθε χώρα αντιδρά με τα δικά της εργαλεία και πρότυπα, γεγονός που καθυστερεί την ανταλλαγή πληροφοριών και αφήνει περιθώρια για την ενίσχυση της ανασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ουγγρικής αεροπορικής εταιρείας Wizz Air, Γιόζεφ Βαράντι, τάχθηκε υπέρ μιας πιο συντονισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης, ακόμη και μέσω ενός κεντρικού μηχανισμού διαχείρισης τέτοιων περιστατικών, επισημαίνει το ρεπορτάζ του CNN.

Στο σύνολο τους όλα αυτά τα περιστατικά συνηγορούν στο εξής συμπέρασμα ανεξάρτητα αν προκληθηκαν από ανθρώπινο λάθος, τεχνολογική δυσλειτουργία και αστοχία ή κάποιο σαμποτάζ: Η ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση από την τεχνολογία,η άμεση επίδρασή της στις ζωές μας, όπου μια βλάβη μπορεί να παραλύσει ολόκληρες υποδομές και την κάλυψη βασικών αναγκών, καθιστά όλο και πιο ευάλωτη την Δύση, την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο σε κινδύνους πριν από μερικά χρόνια έμοιαζαν περισσότερο με σενάρια επιστημονικής φαντασίας.