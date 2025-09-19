H ΜΙ6 εγκαινιάζει διαδικτυακή πύλη στο dark web για να ψαρεύει κατασκόπους κυρίως από τη Ρωσία - iefimerida.gr

Η βρετανική μυστική υπηρεσία MI6 εγκαινιάζει διαδικτυακή πόλη στο dark web με την ελπίδα να στρατολογήσει πληροφοριοδότες και κατασκόπους κυρίως από τη Ρωσία.

Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης της Βρετανίας η MI6 θα ανακοινώσει επίσημα την έναρξη της ασφαλούς πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων με την ονομασία «Silent Courier» σήμερα Παρασκευή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδικτυακή αυτή πύλη θα αξιοποιήσει την ανωνυμία στο dark web ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη να επικοινωνούν με ασφάλεια με την MI6 και αποσκοπεί στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας διευκολύνοντας την πρόσληψη προσωπικού από την υπηρεσία πληροφοριών.

H MI6 εγκαινιάζει σήμερα το Silent Courier

Οι χρήστες της πύλης θα μπορούν να διαβιβάζουν με ασφάλεια λεπτομέρειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες οπουδήποτε στον κόσμο ή να προσφέρουν τις δικές τους υπηρεσίες, σύμφωνα με το Φόριν Όφις.

Ο απερχόμενος επικεφαλής της MI6, ﻿Σερ Ρίτσαρντ Μουρ - ο οποίος θα παραδώσει τα ηνία της υπηρεσίας αργότερα εντός του μήνα στην 47χρονη Μπλέιζ Μετρεγουέλι θα εγκαινιάσει επίσημα σήμερα την διαδικτυακή πύλη στην Κωνσταντινούπολη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σήμερα ζητάμε από όσους έχουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια αστάθεια, τη διεθνή τρομοκρατία ή τη δραστηριότητα εχθρικών κρατικών μυστικών υπηρεσιών να επικοινωνήσουν με την MI6 με ασφάλεια στο διαδίκτυο», θα πει ο Μουρ. «Η εικονική μας πόρτα είναι ανοιχτή σε εσάς», θα προσθέσει.

Η Βρετανία στοχεύει στη στρατολόγηση πρακτόρων από τη Ρωσία και όλο τον πλανήτη

Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της διαδικτυακής πύλης θα είναι διαθέσιμες στο κοινό στο επαληθευμένο κανάλι της MI6 στο YouTube . Η υπηρεσία έχει ενθαρρύνει τους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτήν μέσω VPN και συσκευών που δεν είναι συνδεδεμένες με τους ίδιους.

Ενόψει της έναρξης λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης, η νέα Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ δήλωσε ότι «η εθνική ασφάλεια είναι το πρώτο καθήκον κάθε κυβέρνησης (...) Καθώς ο κόσμος αλλάζει και οι απειλές που αντιμετωπίζουμε πολλαπλασιάζονται, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους μας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τώρα ενισχύουμε τις προσπάθειές τους με τεχνολογία αιχμής, ώστε η MI6 να μπορεί να στρατολογεί νέους κατασκόπους για το Ηνωμένο Βασίλειο - στη Ρωσία και σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Στα βήματα της CIA

H ιδέα της MI6 αντλήθηκε από μια παρόμοια κίνηση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) ατο 2023, όταν δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσπαθώντας να στρατολογήσει κατασκόπους από τη Ρωσία.

Η CIA υπέστη στο παρελθόν μια καταστροφική απώλεια πρακτόρων της στην Κίνα, όταν το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας του Πεκίνου παραβίασε της συνδέσεις της με το dark web. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ήταν μία από τις χειρότερες παραβιάσεις ασφαλείας των τελευταίων ετών.

Η MI6 ιδρύθηκε το 1909, αλλά η βρετανική κυβέρνηση μίλησε επίσημα για την ύπαρξη και λειτουργία της τη δεκαετία του 1990. Η βρετανική μυστική υπηρεσία έχει την έδρα της στο εμβληματικό κτίριο SIS στις όχθες του Τάμεση στο Λονδίνο και μόνον ο επικεφαλής της - γνωστός ως "C" - είναι δημόσια κατονομαζόμενο μέλος της υπηρεσίας.