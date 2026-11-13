 Το Μεξικό απαντά στον Τραμπ για τους μετανάστες: Κανένα καραβάνι δεν κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ

Το Μεξικό απαντά στον Τραμπ για τους μετανάστες: Κανένα καραβάνι δεν κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ

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Μεξικανοί μετανάστες στα σύνορα με τις ΗΠΑ
Μεξικανοί μετανάστες στα σύνορα με τις ΗΠΑ / Φωτογραφία AP Morgan Lee

Κανένα καραβάνι μεταναστών δεν κινείται αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση τα βόρεια σύνορα του Μεξικού με τις ΗΠΑ, όπως ξεκαθάρισε η πρόεδρος της χώρας.

Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ανέφερε ότι δύο καραβάνια μεταναστών βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Μεξικό.

«Το ένα διαλύθηκε κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με τα περισσότερα μέλη του να έχουν ήδη επιστρέψει στις χώρες προέλευσής τους, ενώ ένα δεύτερο καραβάνι σχηματίζεται τώρα», δήλωσε.

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα καραβάνι που να διασχίζει τη χώρα μας με κατεύθυνση τα σύνορα με τις ΗΠΑ», τόνισε η Σέινμπαουμ κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε χθες να διπλασιάσει τους δασμούς σε βάρος του Μεξικού, εάν η χώρα δεν καταφέρει να εμποδίσει τις ομάδες μεταναστών να φτάσουν στην αμερικανική μεθόριο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

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