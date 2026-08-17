«Θαύμα» στο Μεξικό: Ψαράς επέζησε 15 ημέρες παγιδευμένος σε υποβρύχια σπηλιά, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης εκτυλίχθηκε στο Μεξικό, όπου ένας ψαράς εντοπίστηκε ζωντανός ύστερα από 15 ημέρες εγκλωβισμένος σε υποβρύχια σπηλιά, σε βάθος άνω των 100 μέτρων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ένας ψαράς εγκλωβίστηκε σε υποβρύχια σπηλιά κυνηγώντας ένα ψάρι με το καμάκι του. Επιβίωσε για 15 ημέρες σε έναν θύλακα αέρα, στο απόλυτο σκοτάδι, πίνοντας μόνο νερό και χάνοντας την αίσθηση του χρόνου.

Μετά την επίσημη δήλωση εξαφάνισης, οργανώθηκε ευρεία επιχείρηση έρευνας με διεθνή συμμετοχή δυτών και εξερευνητών. Έξι ημέρες αργότερα, οι διασώστες εντόπισαν το καμάκι του σε βάθος περίπου 65 μέτρων.

Αμερικανός δύτης, που είχε κληθεί για ανάκτηση σορού, εντόπισε αρχικά μια εφεδρική φιάλη αέρα. Επιστρέφοντας την επόμενη ημέρα στο σημείο, βρήκε μια ξηρή κοιλότητα και άκουσε τη φωνή του ψαρά.

Οι διασώστες παρείχαν στον 31χρονο αναπνευστική συσκευή και τον οδήγησαν με ασφάλεια στην επιφάνεια. Ανασύρθηκε αφυδατωμένος και υποσιτισμένος, χαρακτηρίζοντας τη διάσωσή του «θαύμα» και ευχαριστώντας την οικογένειά του.

Ο 31χρονος Έραστο Κρισάντο Βάλντες εξαφανίστηκε στις 23 Ιουλίου, όταν πήγε για ψάρεμα με τον πατέρα του σε μια φυσική καταβόθρα, στην περιοχή Σαν Φρανσίσκο Λα Παζ.

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Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, κυνήγησε ένα ψάρι με το καμάκι του, αλλά όταν επιχείρησε να επιστρέψει δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο προς την έξοδο.

Τον θεωρούσαν νεκρό μέχρι να ακούσουν τη φωνή του

Ο ψαράς κατάφερε να βρει μια σπηλιά με θύλακα αέρα, όπου παρέμεινε στο απόλυτο σκοτάδι χωρίς τροφή. Σύμφωνα με τον ίδιο, επιβίωσε πίνοντας νερό, προσευχόμενος και κοιμώμενος, ενώ έχασε εντελώς την αίσθηση του χρόνου και πίστευε ότι είχαν περάσει μόλις τρεις ημέρες.

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Ο πατέρας του αρχικά προσπάθησε να τον εντοπίσει μόνος του, προτού ζητήσει βοήθεια. Στις 26 Ιουλίου δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή του ψαρά και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή συγγενών, κατοίκων, δυτών της Πολιτικής Προστασίας, του Μεξικανικού Ναυτικού και εξερευνητών από το Μεξικό, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του εντοπίστηκε το καμάκι του σε βάθος περίπου 65 μέτρων. Ο Αμερικανός δύτης σπηλαίων Χάρι Γκαστ, που συμμετείχε στην επιχείρηση, δήλωσε ότι αρχικά είχε κληθεί για ανάκτηση σορού.

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Κατά την πρώτη του κατάδυση εντόπισε μια εφεδρική φιάλη αέρα περίπου 100 μέτρα μέσα στη σπηλιά. Την επόμενη ημέρα επέστρεψε στο σημείο και βρήκε μια μεγάλη ξηρή κοιλότητα. Φώναξε μέσα στο σκοτάδι αν υπήρχε κάποιος εκεί.

Η απάντηση ήταν «Ναι!».

Η δραματική διάσωση

Ο Γκαστ επέστρεψε μαζί με έναν ακόμη δύτη και έδωσαν στον Βάλντες αναπνευστική συσκευή συνδεδεμένη με φιάλη αέρα. Στη συνέχεια κατάφεραν να τον μεταφέρουν μέσα από το υποβρύχιο σύστημα και να τον οδηγήσουν στην επιφάνεια.

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Ο 31χρονος ανασύρθηκε με φορείο, σε κατάσταση σοβαρής αφυδάτωσης και υποσιτισμού, και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ουξπανάπα. Σύμφωνα με τον Γκαστ, πιθανότατα ένα ποτάμι που έρεε μέσα στη σπηλιά τού παρείχε το νερό που χρειάστηκε για να επιβιώσει.

Μετά τη διάσωσή του, ο Βάλντες χαρακτήρισε την περιπέτειά του «θαύμα».

«Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε άλλη μια ευκαιρία στη ζωή και μου επέτρεψε να δω ξανά τα παιδιά και την οικογένειά μου. Ήταν ένα θαύμα - ένα απίστευτο θαύμα», δήλωσε.

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Οι διασώστες είχαν σχεδόν χάσει κάθε ελπίδα να τον βρουν ζωντανό. Τελικά, όμως, 15 ημέρες μετά την εξαφάνισή του, μια φωνή μέσα από το σκοτάδι αποκάλυψε ότι ο Έραστο Βάλντες ήταν ακόμη ζωντανός.﻿