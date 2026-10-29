Απίστευτο, viral ατύχημα σε σόου στο Μεξικό -Παρουσιαστής κλώτσησε drone στο πρόσωπο μοντέλου - iefimerida.gr

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει σήμερα ένα βίντεο από τηλεοπτικό σόου στο Μεξικό, κατά την διάρκεια του οποίου ένα μοντέλο της εκπομπής τραυματίστηκε στο πρόσωπο από drone.

Κατά την διάρκεια του ζωντανού σόου, ένα μικρό drone με κάμερα πετούσε χαμηλά στο πλατό, καταγράφοντας πλάνα. Κάποια στιγμή, εμφανώς εκνευρισμένος, ο παρουσιαστής κλώτσησε το drone με όλη του την δύναμη, εκσφενδονίζοντάς το πάνω σε ένα από τα κορίτσια μοντέλα της εκπομπής.

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Το μοντέλο, που ονομάζεται Ιζαμπέλα, έβγαλε μία κραυγή τρόμου και πόνου και έπιασε το πρόσωπό της, ενώ οι άνθρωποι της παραγωγής έσπευσαν δίπλα της έντρομου, συνοδεύοντας τη έξω από το πλατό.

Σοκ στην παραγωγή

Το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο της μεξικανικής ψυχαγωγικής εκπομπής "Es Show" που μεταδίδεται από το Μοντερέι του Μεξικού.

Η Ιζαμπέλα από την Κολομβία ξέσπασε σε κλάματα από τον πόνο και εμφανίστηκε στην συνέχεια με τραύματα στα χείλη και το πρόσωπο, ενώ μέσα στο στόμα της έτρεχε αίμα.

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Η παραγωγή επιβεβαίωσε ότι θα αναλάβει πλήρως το κόστος της ιατρικής περίθαλψης της κοπέλας.

Ο παρουσιαστής ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το ατύχημα, αν και αρχικά προσπάθησε να ρίξει μέρος της ευθύνης στα παπούτσια τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δείτε τι κάνατε».

Ωστόσο, η στάση του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον Τσαβάνα αργότερα να δηλώνει: «Λυπάμαι πολύ. Είμαι υπεύθυνος για ό,τι μόλις συνέβη. Νιώθω πολύ ντροπή και αμηχανία για αυτό που μόλις έκανα. Κλώτσησα αυτό το πράγμα που έβαλαν μπροστά μου… Δεν ξέρω, ίσως ήταν τα καινούρια μου παπούτσια».