Μακελειό στο Μεξικό: Νεκρή τουρίστρια από πυροβολισμούς σε αρχαία πυραμίδα -Σκηνές τρόμου [βίντεο] - iefimerida.gr

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο του Τεοτιουακάν στο Μεξικό, όταν ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ από την Πυραμίδα της Σελήνης, σκοτώνοντας μία Καναδή τουρίστρια και τραυματίζοντας τουλάχιστον έξι ακόμη ανθρώπους.

Σύμφωνα με τις μεξικανικές Αρχές, ο δράστης ανέβηκε περίπου μέχρι τη μέση της πυραμίδας το μεσημέρι της Δευτέρας και άρχισε να πυροβολεί κατά των παρευρισκομένων, κρατώντας ομήρους για αρκετή ώρα. Στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραυματίες από πυροβολισμούς και πτώσεις

Από την επίθεση, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από πυρά, ενώ δύο ακόμη υπέστησαν τραύματα πέφτοντας από το μνημείο στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται πολίτες από τον Καναδά, τη Ρωσία και την Κολομβία.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δράστης εμφανίζεται να κινείται στην πλατφόρμα της πυραμίδας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ενώ έντρομοι τουρίστες βρίσκονται ξαπλωμένοι στο έδαφος.

«Κατάλαβα ότι κάτι πολύ κακό συμβαίνει»

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στιγμές πανικού. Τουρίστας από τις ΗΠΑ δήλωσε ότι αρχικά είδε ανθρώπους να πέφτουν από τα σημεία θέασης και στη συνέχεια άκουσε πυροβολισμούς και κραυγές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλοι μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης άφησε ελεύθερους ορισμένους ομήρους, ενώ κρατούσε άλλους υπό την απειλή όπλου. Η σύγχυση και η έλλειψη συντονισμένης εκκένωσης του χώρου επιδείνωσαν την κατάσταση.

Συγκλονισμένη η πρόεδρος του Μεξικού

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούνται Σέινμπαουμ εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το περιστατικό, δηλώνοντας: «Αυτό που συνέβη σήμερα στο Τεοτιουακάν μας πληγώνει βαθιά. Εκφράζω την ειλικρινή μου αλληλεγγύη στους πληγέντες και τις οικογένειές τους».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ομοσπονδιακές και τοπικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται σε επικοινωνία με τις πρεσβείες των χωρών των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά.

Ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στον κόσμο

Το Τεοτιουακάν αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Μεσοαμερικής και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η Πυραμίδα της Σελήνης, ηλικίας σχεδόν 2.000 ετών, χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα για θρησκευτικές τελετές και ανθρωποθυσίες.

Ο χώρος προσελκύει περίπου 1,8 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα ανησυχητικό για την ασφάλεια των τουριστών.

Προβληματισμός ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η επίθεση σημειώνεται σε μια περίοδο όπου το Μεξικό προετοιμάζεται να φιλοξενήσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις Αρχές να βρίσκονται ήδη υπό πίεση για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Παρά το γεγονός ότι τέτοιου είδους επιθέσεις σε τουριστικούς χώρους είναι σπάνιες, το περιστατικό αναμένεται να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στο Μεξικό.