 Μεξικό: Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχεται πως αυτή ευθύνεται για εκτεταμένη μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχεται πως αυτή ευθύνεται για εκτεταμένη μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού

Πετρελαιοφόρο
Φωτογραφία αρχείου: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η μεξικανική δημόσια επιχείρηση Petróleos Mexicanos (PEMEX) αναγνώρισε χθες Πέμπτη την ευθύνη της για τη διαρροή πολύ μεγάλης ποσότητας πετρελαίου.

Το πετρέλαιο μόλυνε παραλίες κατά μήκος του Κόλπου του Μεξικού, τον περασμένο μήνα.

Αρχικά, η μεξικανική κυβέρνηση είχε αποδώσει το συμβάν σε παράνομη απόρριψη καυσίμων από κάποιο πλοίο, ή σε φυσική διαρροή από κάποιο κοίτασμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προκλήθηκαν πετρελαιοκηλίδες, μήκους κάπου 600 χιλιομέτρων

Όμως χθες ο διευθυντής της PEMEX Βίκτορ Ροδρίγκες παραδέχθηκε ότι η αιτία ήταν διαρροή από πετρελαιαγωγό της εταιρείας, που προκάλεσε πετρελαιοκηλίδες, οι οποίες εντοπίστηκαν σε τεράστια έκταση κατά μήκος της ακτογραμμής -- μήκους κάπου 600 χιλιομέτρων.

Πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες απόλυσης τριών τοπικών στελεχών της επιχείρησης, που δεν ανέφεραν, ως όφειλαν, τη διαρροή στον αγωγό.

Ο κ. Ροδρίγκες τόνισε πως διέταξε να διενεργηθεί εσωτερική έρευνα αφού ομάδα επιστημόνων που σχημάτισε η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ έκανε τη σύνδεση μεταξύ της μόλυνσης και των εγκαταστάσεων της PEMEX.

Πρόσθεσε πως ζήτησε από τους υφισταμένους του δορυφορικές εικόνες και ημερολογιακές καταχωρίσεις της επιχείρησης, που αποκάλυψαν πολλές «παραβάσεις» των κανονισμών, με σημαντικότερες την «απώλεια της μηχανικής ακεραιότητας» και την έλλειψη «επισκευής πετρελαιαγωγού» για την οποία δεν ενημερώθηκε.

Οι αρμόδιοι αρνούνταν «συστηματικά» ότι υπήρχε διαρροή και η βαλβίδα που θα επέτρεπε να σταματήσει δεν έκλεισε παρά οκτώ ημέρες αφού διαπιστώθηκε το πρόβλημα, πρόσθεσε, τονίζοντας πως έχει υποβληθεί μήνυση κατά των υπευθύνων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

