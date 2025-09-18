Μεξικό: Τουλάχιστον 21 νεκροί από έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε υγραέριο - iefimerida.gr

Οκτώ ημέρες μετά τη φονική έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε υγραέριο σε πυκνοκατοικημένη συνοικία της πρωτεύουσας του Μεξικού, ο αριθμός των θυμάτων εξακολουθεί να αυξάνεται.

Άλλοι δύο άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανεβάζοντας σε 21 τον αριθμό των νεκρών, όπως γνωστοποίησε η δήμαρχος Κλάρα Μπρουγάδα. Είκοσι επτά τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ 36 άλλοι επέστρεψαν στα σπίτια τους, συμπλήρωσε η δήμαρχος.

Η συνοικία Ισταπαλάπα της μεξικανικής πρωτεύουσας συγκλονίστηκε στις 10 Σεπτεμβρίου από την έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε σχεδόν 50.000 λίτρα LPG σε πολυσύχναστο δρόμο.

Σύμφωνα με την έρευνα της εισαγγελίας, η τραγωδία οφείλεται πιθανότατα στην υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός του βυτιοφόρου, με συνέπεια το όχημα να ανατραπεί και να προκληθεί η ισχυρή έκρηξη.

