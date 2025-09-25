 Μέτρα-σοκ στην Πορτογαλία για τη στεγαστική κρίση: Αύξηση φόρων επί συναλλαγών ακινήτων για ξένους αγοραστές - iefimerida.gr
Μέτρα-σοκ στην Πορτογαλία για τη στεγαστική κρίση: Αύξηση φόρων επί συναλλαγών ακινήτων για ξένους αγοραστές

Νέα μέτρα στην Πορτογαλία για την οξεία στεγαστική κρίση
Νέα μέτρα στην Πορτογαλία για την οξεία στεγαστική κρίση / Φωτογραφία: AP Photo / Armando Franca
Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα νέα σειρά μέτρων για να βάλει φρένο στις αυξανόμενες τιμές στέγασης, που περιλαμβάνουν αύξηση των φόρων επί συναλλαγών ακινήτων για ξένους αγοραστές.

«Αυτή είναι μια πολιτική-σοκ. Θέλουμε να ταρακουνήσουμε την αγορά κατασκευών και ενοικίασης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο σε συνέντευξη Τύπου μετά την εβδομαδιαία συνεδρίαση της κυβέρνησής του.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα περιλαμβάνουν επίσης φορολογικές ελαφρύνσεις για την ενθάρρυνση ενοικίασης και μείωση του ΦΠΑ, στο 6%, για την κατασκευή κατοικιών που πωλούνται σε μέγιστη τιμή 648.000 ευρώ ή ενοικιάζονται για λιγότερο από 2.300 ευρώ.

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει μια από τις πιο οξείες στεγαστικές κρίσεις στην Ευρώπη: από το 2015, οι τιμές των ακινήτων στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου έχουν αυξηθεί κατά 124%, σε σύγκριση με μια μέση αύξηση 53% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Μετά το 2011 και την οικονομική κρίση που αντιμετώπισε η χώρα, λαμβάνοντας οικονομική στήριξη από την ΕΕ, η Πορτογαλία αποφάσισε να προσελκύσει ξένα κεφάλαια προσφέροντας «χρυσές βίζες» σε επενδυτές ακινήτων και φορολογικές ελαφρύνσεις σε Ευρωπαίους συνταξιούχους και «ψηφιακούς νομάδες».

