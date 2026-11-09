«Βουτιά» στις μετοχές της NVIDIA μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του CEO με την Κινέζα φερόμενη ερωμένη και κατάσκοπο - iefimerida.gr

Oι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν περίπου 7% τη Δευτέρα, μετά την παραδοχή του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, ότι είχε εξωσυζυγική σχέση.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι μετοχές της Nvidia κατέγραψαν πτώση άνω του 20% τον τελευταίο μήνα, εξανεμίζοντας τα ετήσια κέρδη τους. Η πτώση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη αδυναμία του τεχνολογικού κλάδου και του δείκτη Nasdaq.

Η Nvidia, ως κατασκευάστρια ημιαγωγών, βρίσκεται στο επίκεντρο της ανόδου της αγοράς Τεχνητής Νοημοσύνης τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με τον CEO της να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της τεχνολογίας.

Η έρευνα για τον CEO της εταιρείας, σε συνδυασμό με καταγγελίες για κατασκοπεία, εγείρει σοβαρά ερωτήματα και προσθέτει νέα ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει όλες τις πληροφορίες, αν και δεν πιστεύει ότι έχουν διαρρεύσει απόρρητα στοιχεία. Ο CEO δεσμεύτηκε από την πλευρά του να προστατεύσει την εταιρεία και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Επιπροσθέτως, η εταιρεία, σε ανακοίνωσή της, δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για αναφορές σύμφωνα με τις οποίες αποτέλεσε «στόχο ξένης επιχείρησης συλλογής πληροφοριών».

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου καταγράφουν απότομη πτώση τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέσω ανησυχιών για τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στην κατασκευή κέντρων δεδομένων.

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Οι δείκτες Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq άνοιξαν με κέρδη τη Δευτέρα, ενισχυμένοι από την ανάκαμψη των μετοχών άλλων εταιρειών. Ωστόσο, οι μετοχές της Nvidia κινήθηκαν πτωτικά, παρατείνοντας την πρόσφατη περίοδο αδυναμίας τους.

Απώλειες άνω του 20% σε έναν μήνα για τη Nvidia

Οι μετοχές της Nvidia (NVDA) έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 20% από το υψηλότερο επίπεδο στο οποίο είχαν φτάσει πριν από έναν μήνα, ενώ την περασμένη εβδομάδα εξανεμίστηκαν τα κέρδη που είχαν καταγράψει από την αρχή του έτους.

Ο δείκτης Nasdaq Composite υποχώρησε περισσότερο από 10% την Πέμπτη σε σχέση με το υψηλό του πριν από έναν μήνα.

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Η Nvidia, η οποία κατασκευάζει ημιαγωγούς, βρίσκεται στο επίκεντρο της ανοδικής πορείας της αγοράς της Τεχνητής Νοημοσύνης τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ο Χουάνγκ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης, ασκώντας τεράστια επιρροή στις εκτιμήσεις και τις προσδοκίες της Wall Street για την ανάπτυξη του κλάδου.

Στο μικροσκόπιο η διοίκηση και οι καταγγελίες για κατασκοπεία

Η έρευνα που αφορά τον Χουάνγκ, σε συνδυασμό με τις καταγγελίες περί απόπειρας διείσδυσης ξένων μυστικών υπηρεσιών, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία τροφοδοτείται από συμφωνίες μεταξύ των μεγαλύτερων τεχνολογικών ομίλων. Παράλληλα, οι εξελίξεις προσθέτουν νέα ένταση στις ήδη αυξημένες σχέσεις αντιπαράθεσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

«Παρότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι έχουν διαρρεύσει απόρρητα στοιχεία που αφορούν την εθνική ασφάλεια ή τη NVIDIA, η έρευνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες», ανέφερε η Nvidia σε ανακοίνωσή της την Κυριακή.

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«Έχω δεσμευτεί να προστατεύσω τη NVIDIA και να στηρίξω την εθνική ασφάλεια της Αμερικής», δήλωσε ο Τζένσεν Χουάνγκ σε ξεχωριστό εσωτερικό σημείωμα προς τους εργαζομένους της εταιρείας.