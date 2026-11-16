Return Hubs: Ανακοινώνεται το πρώτο κέντρο απέλασης εκτός ΕΕ -Η Ελλάδα και άλλες 4 χώρες θα στέλνουν μετανάστες στη Ρουάντα

Πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, συμφωνία για τη δημιουργία «κέντρου επιστροφής» μεταναστών στη Ρουάντα - το πρώτο κέντρο επιστροφής μεταναστών της ΕΕ εκτός της ευρωπαϊκής επικράτειας.

Οι χώρες αυτές είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, η Ολλανδία και η Ελλάδα και η πρωτοβουλία θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια Συνόδου για το μεταναστευτικό στη Βιέννη.

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Όπως μεταδίδει το Euronews, η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση του Κιγκάλι και στα πέντε κράτη-μέλη της ΕΕ αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, μετά από μήνες διαπραγματεύσεων.

Πώς θα λειτουργήσει το κέντρο επιστροφής στη Ρουάντα

Η πιλοτική εγκατάσταση αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του 2027 και, σε πρώτη φάση, το κέντρο στη Ρουάντα θα φιλοξενήσει περίπου 100 άτομα, τα οποία θα απελαθούν από τις πέντε χώρες της ΕΕ.

Καθεμία από τις πέντε συμμετέχουσες χώρες θα στείλει περίπου 20 άτομα στο Κιγκάλι.

Η δομή δεν θα εξετάζει αιτήσεις ασύλου. Αντίθετα, έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί απορριφθέντες αιτούντες άσυλο που έχουν ήδη εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα και έχουν λάβει οριστικές αποφάσεις απέλασης, όσο οι ευρωπαϊκές αρχές διευθετούν την επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής τους.

Καθώς τα κέντρα επιστροφών αποτελούν προσωρινούς χώρους φιλοξενίας μεταναστών που αναμένουν την επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής τους, η εγκατάσταση στο Κιγκάλι δεν θα είναι μια κλειστή δομή.

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Το κέντρο θα αποτελείται από ανοικτές δομές φιλοξενίας μεταναστών, οι οποίοι θα λαμβάνουν άδεια παραμονής και θα είναι ελεύθεροι να κυκλοφορούν στην αφρικανική χώρα, με στόχο να ενταχθούν στην τοπική κοινωνία και στην αγορά εργασίας.

Ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη νομιμότητα στη Ρουάντα

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικοί παρατηρητές έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών στο κέντρο, τη νομική ευθύνη και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με την ανάθεση της κράτησης μεταναστών εκτός των συνόρων της ΕΕ.

Επικριτές έχουν επίσης αμφισβητήσει τη σκοπιμότητα συνεργασίας με το Κιγκάλι, δεδομένου του ιστορικού της Ρουάντα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο νόμος που επιτρέπει στα κράτη της ΕΕ να δημιουργούν κέντρα επιστροφών εκτός της ΕΕ ορίζει ότι είναι επιλέξιμες μόνο τρίτες χώρες «στις οποίες γίνονται σεβαστά τα διεθνή πρότυπα και οι αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

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Οι επικριτές του σχεδίου προειδοποιούν ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραβιάσεις, ιδίως όταν αναπτύσσονται σε χώρες με περιορισμένα δημοκρατικά πρότυπα, όπως η Ρουάντα.

Ωστόσο, η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, η Ολλανδία και η Ελλάδα ανέφεραν ότι το σχέδιο θα συμμορφώνεται πλήρως με το δίκαιο της ΕΕ και τις διεθνείς υποχρεώσεις και ότι θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τη Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευσης (IOM).

Παρ' όλα αυτά, η Ύπατη Αρμοστεία και η Διεθνής Οργάνωση Μετανάστευσης δεν συμμετέχουν άμεσα στις διαπραγματεύσεις για τις διαδικασίες και ενδέχεται να αποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Ο ρόλος της Ελλάδας στην πρωτοβουλία του Returh Hub στη Ρουάντα

﻿Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ως μέλος του λεγόμενου Core Group, μαζί με τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία και την Αυστρία. Στόχος των πέντε κρατών είναι να περάσουν από τις πολιτικές διακηρύξεις σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο συνεργασίας με τρίτες χώρες για την πραγματοποίηση επιστροφών.

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Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έχει επιχειρήσει να αποσαφηνίσει ότι ο όρος «Return Hub» δεν συνεπάγεται απαραίτητα τη δημιουργία κλειστών δομών κράτησης.

«Δεν μιλάμε για κέντρα με την έννοια ότι κάποιος του οποίου η αίτηση ασύλου απορρίπτεται στέλνεται σε κλειστή εγκατάσταση σε τρίτη χώρα», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Κρίσιμο ζήτημα για την προώθηση του σχεδίου αποτελεί η συμμετοχή διεθνών οργανισμών, με στόχο τη διαμόρφωση διαδικασιών παρακολούθησης και εγγυήσεων για την εφαρμογή των συμφωνιών με τρίτες χώρες.

Η ελληνική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει ότι η εμπλοκή των διεθνών οργανισμών θα αφορά την παροχή τεχνογνωσίας και την παρουσία τους στο πεδίο, χωρίς να μεταφέρεται σε αυτούς η ευθύνη των κρατών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.

«Προφανώς, δεν πρόκειται να μεταθέσουμε αυτή την ευθύνη αλλού. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία και την παρουσία διεθνών οργανισμών, αλλά η ευθύνη βαρύνει από κοινού τις πέντε χώρες», έχει τονίσει ο Θάνος Πλεύρης.