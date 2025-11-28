Μεταμφιέστηκε σε Hulk: Οι έξι στρώσεις πράσινης μπογιάς που δεν φεύγουν με τίποτα - iefimerida.gr

Ένας Βρετανός τουρίστας σκέφτηκε ότι θα ήταν διασκεδαστικό να βαφτεί πράσινος σαν τον Hulk, χρησιμοποιώντας όμως μπογιά για... ύφασμα.

Όταν ήρθε η ώρα να ξεβαφτεί, κατάλαβε ότι είχε κάνει μεγάλο λάθος.

Ο Κέιν, όπως λέγεται ο νεαρός, άπλωσε έξι στρώσεις από την πράσινη βαφή για να βγει το βράδυ μεταμφιεσμένος.

Όπως εξηγεί ο φίλος του Graham White στο TikTok, ο Κέιν επέλεξε τη βαφή για ύφασμα γιατί φοβόταν πως το κανονικό μακιγιάζ θα έλιωνε από τη ζέστη.

Στο βίντεο φαίνεται χαρούμενος να βάφει με πινέλο όλο του το σώμα. Λίγο αργότερα, όμως, η χαρά του εξαφανίστηκε.

Η βραδιά τελείωσε, αλλά το πράσινο δεν λέει να φύγει από πάνω του

Αν και είχε δοκιμάσει το προϊόν στο χέρι του νωρίτερα και είχε πλυθεί εύκολα, οι έξι στρώσεις που είχαν στεγνώσει για ώρες δεν έφευγαν με τίποτα.

Ακόμα και μετά από μπάνιο, χαμάμ και ατελείωτο τρίψιμο, η μπογιά έμενε κολλημένη σε διάφορα σημεία. Χρειάστηκε τρεις ολόκληρες μέρες για να απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος της.

Παρά τα ευτράπελα, ο Κέιν κράτησε την ψυχραιμία του, σε αντίθεση με τον πραγματικό ήρωα Hulk, που είναι γνωστός για τα ξεσπάσματά του.