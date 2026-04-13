«Μετακομίσαμε στη Φινλανδία από την Ιταλία για τα παιδιά μας: Στο σχολείο σπουδάζουν οικονομικά και μαθαίνουν να μαγειρεύουν» - iefimerida.gr

Ο 50χρονος Ιταλός Αντόνιο Πικάρντι και η Φινλανδή σύζυγός του μετακόμισαν πριν 14χρόνια με τα δυο παιδιά τους στη Φινλανδία και περιγράφει τη ζωή εκεί.

Μια ζωή τελείως διαφορετική από την Ιταλία και τη Μεσόγειο. Από το κλίμα, τον ήλιο και το σκοτάδι, ως το ταμπεραμέντο και τον τρόπο ζωής, που είναι πιο οργανωμένος, ο 50χρονος Ιταλός περιγράφει έναν τρόπο ζωής που διαφέρει.

Μένουν στο Σίπου, ανάμεσα στο Πόρβο και το Ελσίνκι, και σκέφτεται ότι θα έκανε την ίδια επιλογή που έκανε πριν από 14 χρόνια «ένα εκατομμύριο φορές». Δεν έφυγε για να επιδιώξει υψηλότερο μισθό ή μια διεθνή καριέρα. Έφυγε για τα παιδιά του όταν γεννήθηκε η κόρη του Καρολίνα στη Φλωρεντία, είπε στο ilfattoquotidiano.it .

«Ο Βάλτερ (σ.σ. ο γιος του) γεννήθηκε στη Ρώμη το 2009 και μετά μετακομίσαμε στην Τοσκάνη για δουλειά. Όταν γεννήθηκε η Καρολίνα , συνειδητοποιήσαμε ότι αν θέλαμε να αλλάξουμε χώρα, αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ήταν νέοι , δεν είχαν ακόμα ισχυρούς δεσμούς. Θα ήταν λιγότερο τραυματικό για όλους». Σήμερα, ο Αντόνιο ζει στη Φινλανδία με τη Φινλανδή σύζυγό του και τα δύο παιδιά του. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας, σύμβουλος πωλήσεων, ειδικά στον τουριστικό τομέα, αλλά εργάζεται και για ιταλικές εταιρείες. Το κέντρο της ιστορίας του, ωστόσο, δεν είναι η δουλειά: είναι η οικογένεια . Οι δύο πρώτες εβδομάδες στη Φινλανδία ήταν εμβληματικές. «Μπήκα στην τράπεζα και άνοιξα έναν λογαριασμό σε 10 λεπτά. Έπειτα, η πιστωτική μου κάρτα και τα έγγραφά μου έφτασαν ταχυδρομικώς στο σπίτι. Ερχόμουν από τη Ρώμη : Ένιωθα σαν να είχα προσγειωθεί στον Άρη.»

Δεν είναι μόνο θέμα αποτελεσματικότητας. Είναι θέμα σεβασμού . Ο Αντόνιο αφηγείται ένα επεισόδιο που έχει γίνει συμβολικό για αυτόν: «Κάποτε πλήρωσα 20 ευρώ παραπάνω για ασφάλεια . Έλαβα ένα email: είχαν παρατηρήσει το λάθος και μου επέστρεψαν τα χρήματα. Στην Ιταλία , αυτό δεν θα είχε συμβεί ποτέ».





Μια διαφορετική ζωή στη Φινλανδία

Το πραγματικό πρόβλημα, ωστόσο, είναι τα παιδιά . «Στη Φινλανδία, η εκπαίδευση είναι δωρεάν μέχρι το πανεπιστήμιο. Πληρώνεις μόνο για το νηπιαγωγείο, και μόνο εν μέρει: όσοι έχουν χαμηλότερο εισόδημα δεν πληρώνουν τίποτα, όσοι κερδίζουν περισσότερα συνεισφέρουν». Και στο σχολείο, τα παιδιά μελετούν συγκεκριμένα μαθήματα: «Στο γυμνάσιο, μελετουμύν τη «διαχείριση του νοικοκυριού». Τα παιδιά μαθαίνουν να μαγειρεύουν, να πλένουν, να ράβουν, να σιδερώνουν κ.λπ. Στη συνέχεια, μελετούν την «υγεία», όχι μόνο τη σωματική αλλά και την ψυχική . Μαθαίνεις πώς και γιατί να πληρώνεις φόρους, πώς να ξεκινάς μια επιχείρηση, πώς να επενδύεις χρήματα. Τέλος, τα δύο τελευταία χρόνια του γυμνασίου, υποχρεούσαι να κάνεις μια δοκιμαστική περίοδο μιας εβδομάδας σε έναν χώρο εργασίας σε συνεργασία με το σχολείο».

Επιπλέον, «ο οδοντίατρος και ο γιατρός είναι δωρεάν μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Οι έλεγχοι είναι προγραμματισμένοι: παρακολουθούν την ανάπτυξη, τη διατροφή και την άσκηση. Όλα είναι οργανωμένα. Αυτό κάνει τη διαφορά».

Το κράτος υποστηρίζει οικονομικά τις οικογένειες με μηνιαία συνεισφορά έως την ηλικία των 17 ετών, η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με το εισόδημα . «Για τα δύο παιδιά μου, λαμβάναμε περίπου 200 ευρώ το μήνα. Όσοι κερδίζουν λιγότερα λαμβάνουν περισσότερα. Είναι αναλογικό». Αλλά αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο τον Αντόνιο είναι η νοοτροπία . «Υπάρχει βαθύς σεβασμός για την ποικιλομορφία. Αν ένα παιδί κοροϊδεύει έναν συμμαθητή του λόγω της φυσικής του εμφάνισης ή της καταγωγής του, ο δάσκαλος ή ο ψυχολόγος παρεμβαίνου αμέσως. Εντάσσονται σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα». Η σύγκριση με την Ιταλία είναι επομένως αναπόφευκτη. «Στη Φινλανδία , τα παιδιά πρέπει να παίζουν. Καθώς μεγαλώνουν, το φόρτο μελέτης αυξάνεται . Στην Ιταλία, είναι υπερφορτωμένα με εργασίες για το σπίτι από μικρή ηλικία, ακόμη και κατά τη διάρκεια των διακοπών».





«Δεν έχουν σημασία οι γνωριμίες, μόνο η αξία»

Και μετά υπάρχει και η δουλειά . «Στην Ιταλία, οι γνωριμίες συχνά μετράνε. Εδώ, αν υπάρχει διαγωνισμός, είναι ανοιχτός σε όλους. Αν το αξίζεις, μπαίνεις. Δεν έχει σημασία ποιον γνωρίζεις». Ο Αντόνιο, ωστόσο, δεν εξιδανικεύει: «Δεν είναι ότι όλοι στη Φινλανδία είναι τέλειοι. Αλλά οι διακρίσεις και η βία των νέων είναι σπάνιες. Παρακολουθώ τις ιταλικές ειδήσεις: κάτι συμβαίνει κάθε μέρα».

Το αθλητικό σχολείο

Ακόμα και ο αθλητισμός βιώνεται διαφορετικά. Ο Βάλτερ, τώρα 17 ετών, αγωνίζεται με μοτοσικλέτες. Ξεκίνησε στη Φινλανδία , αγωνίζεται στην Ιταλία και πέρυσι κέρδισε το ιταλικό πρωτάθλημα Supermoto στην κατηγορία S3 junior. Τώρα έχει ανέβει στην S1. Εισήχθη σε ένα φινλανδικό αθλητικό λύκειο που δέχεται μόνο 100 μαθητές από τους χίλιους και πλέον υποψηφίους. «Πρέπει να έχουν μέσο όρο 10, να περάσουν συνεντεύξεις και πολύ δύσκολες σωματικές εξετάσεις. Αν μπεις, έχεις προσωπικό γυμναστή, διατροφολόγο και αθλητικό ψυχολόγο. Μπορείς να προπονηθείς στο εξωτερικό και να σπουδάσεις εξ αποστάσεως. Είναι όλα δημόσια· δεν μιλάμε για ιδιωτικά σχολεία».

Το κράτος του εγγυάται 75 ευρώ το μήνα για μεσημεριανό γεύμα και δωρεάν πάσο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τον Αντόνιο, αυτό είναι απόδειξη ενός συστήματος που επενδύει στους νέους. «Εδώ, ο αθλητισμός είναι ένας λόγος ζωής . Υπάρχουν εγκαταστάσεις ακόμη και στους μείον 20 βαθμούς, αλλά τα γήπεδα είναι θερμαινόμενα, υπάρχουν γυμναστήρια. Και είναι προσβάσιμα σε όλους».

Ο ήλιος και η μη αυθόρμητη κοινωνική ζωή

Η Φινλανδία, ωστόσο, δεν είναι παράδεισος. «Μου λείπει ο ήλιος της Ιταλίας. Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο, δεν υπάρχει πολύς εδώ. Μου λείπουν οι φίλοι, οι συζητήσεις στο μπαρ χωρίς να χρειάζεται να προγραμματίζω μια βραδινή έξοδο μια εβδομάδα νωρίτερα». Η κοινωνική ζωή είναι πιο προγραμματισμένη, λιγότερο αυθόρμητη. Αλλά το άγχος είναι λιγότερο. «Το λεωφορείο φτάνει στην ώρα του. Αν έχεις ραντεβού στις 9, φτάνεις στις 9. Ζούμε στην επαρχία, χωρίς παππούδες και γιαγιάδες. Η οργάνωση είναι απαραίτητη. Εδώ, όλα λειτουργούν και το άγχος μειώνεται».





«Στην Ιταλία δεν υπάρχει σεβασμός στους κανόνες»

Όταν επιστρέφει στην Ιταλία, μετά από μια εβδομάδα νιώθει την ανάγκη να επιστρέψει. «Στην Ιταλία, δεν υπάρχει σεβασμός στους κανόνες . Εδώ, υπάρχει μια αίσθηση πολιτικού καθήκοντος. Στην αρχή, φαινόταν σαν ένα ψεύτικο μέρος, μετά έγινε κανονικότητα».