Την άμεση μεταφορά του Τελωνείου Καβάλας ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης - iefimerida.gr

Την άμεση μεταφορά του Τελωνείου Καβάλας από τον επιβατικό λιμένα «Απόστολος Παύλος» στο κτίριο διοίκησης του Βιοτεχνικού Πάρκου, στην περιοχή της Νέας Καρβάλης, ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια ανοιχτής σύσκεψης με εκπροσώπους τοπικών φορέων και παραγωγικών τάξεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Καβάλας. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η μεταφορά του Τελωνείου αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

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Η μετεγκατάσταση του Τελωνείου αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας εδώ και πολλά χρόνια. Μέχρι σήμερα, τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα από την Κεντρική Ευρώπη και την Κωνσταντινούπολη αναγκάζονται να διασχίζουν το αστικό κέντρο της Καβάλας, προκειμένου να φτάσουν στο επιβατικό λιμάνι, όπου πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι διαδικασίες εκτελωνισμού.

Η διέλευση των βαρέων οχημάτων μέσα από την πόλη επιβαρύνει σημαντικά την κυκλοφορία, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα, τα οποία γίνονται εντονότερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν αυξάνεται η κίνηση λόγω της τουριστικής δραστηριότητας.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ανατολική Μακεδονία, με πρώτο σταθμό την Καβάλα. Νωρίτερα, σήμερα το πρωί επισκέφθηκε την Χρυσούπολη, στην περιοχή του Νέστου, όπου παρακολούθησε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε στο Χρυσοχωρι τα συσκευαστήρια ακτινιδίων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Καβάλας, μια από τις δυναμικότερες καλλιέργειες στην πεδιάδα του Νέστου με μεγάλο εξαγωγικό ενδιαφέρον.

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Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Καβάλας, Σάββας Αργυράκης, καλωσόρισε τον υπουργό και του έθεσε τους προβληματισμούς του αγροτικού κόσμου. Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που συζητήθηκαν ήταν η ανάγκη ενίσχυσης των χρηματοδοτικών εργαλείων και η έλλειψη εργατών γης.

Κατά τη συνάντηση με εκπροσώπους των τοπικών φορέων και των παραγωγικών τάξεων, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, Γιάννης Παναγιωτίδης, ανακοίνωσε ότι, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος του Επιμελητηρίου. Στο πλαίσιο της συνάντησης, του προσφέρθηκε επίσης αντίγραφο αρχαίου αγάλματος, το οποίο φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου.

Επόμενος σταθμός η Δράμα

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του υπουργού στην Ανατολική Μακεδονία θα συνεχιστεί αύριο στη Δράμα. Αρχικά, θα συναντηθεί με τον δήμαρχο της πόλης, Γιώργο Παπαδόπουλο, και στην συνέχεια θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε εξαγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής.

Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται, επίσης, επίσκεψη στο Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών, το οποίο φιλοξενεί τη συλλογή του 'Αρη Θεοδωρίδη και στεγάζεται στο Μαρμάρινο Σπίτι, στο εντυπωσιακό αρχοντικό Αναστασιάδη.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ