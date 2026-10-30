Meta: Εξωδικαστικός συμβιβασμός με έφηβη που κατηγορούσε Facebook και Instagram για προβλήματα ψυχικής υγείας - iefimerida.gr

Η εταιρεία Meta Platforms, η μητρική του Instagram, κατέληξε σε φιλικό διακανονισμό με μια νεαρή γυναίκα που είχε καταθέσει αγωγή εναντίον της.

Όπως είχε ισχυριστεί, το Instagram και το Facebook είχαν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι «εθιστικά» και της προκάλεσαν προβλήματα ψυχικής υγείας και διατροφικές διαταραχές.

Οι όροι της συμφωνίας με τη 18χρονη που είναι γνωστή μόνο με τα αρχικά «K.D.B.» δεν αποκαλύφθηκαν. Την περασμένη εβδομάδα η Meta είχε καταλήξει σε φιλικό διακανονισμό και με μια δεύτερη ενάγουσα, την 16χρονη S.J. Αυτό σημαίνει ότι η δίκη που αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα σε δικαστήριο του Λος Άντζελες θα στρέφεται μόνο εναντίον της Snap Inc, της μητρικής εταιρείας του Snapchat.

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«Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την ασφάλεια για τα παιδιά στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και να οδηγήσουμε τις τεχνολογικές εταιρείες σε λογοδοσία. Είμαστε ικανοποιημένοι που δόθηκε μία δίκαιη λύση στο θέμα για την πελάτισσά μας» είπε η Έμιλι Τζέφκοτ, η δικηγόρος της 18χρονης K.D.B.

Η δίκη αυτή θα είναι η δεύτερη που θα γίνει στο Λος Άντζελες εναντίον εταιρείας που κατηγορείται από νέους ότι εθίστηκαν στις πλατφόρμες. Προηγουμένως, οι δύο έφηβες είχαν συνάψει συμβιβαστικές συμφωνίες με το TikTok και το YouTube.

H S.J., ένα 16χρονο κορίτσι από το Ιλινόι και η K.D.B, η 18χρονη από το Μισισίπι, λένε ότι άρχισαν να χρησιμοποιούν το YouTube ακόμη και από την ηλικία των 3 ετών ενώ στα 9 τους έγιναν χρήστριες και στις άλλες πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να αναπτύξουν ψυχαναγκαστικές συνήθειες, τις οποίες αποδίδουν σε χαρακτηριστικά όπως η αυτόματη αναπαραγωγή (autoplay) και η ατέρμονη κύλιση (infinite scroll).

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Οι εταιρείες έχουν απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι οι πλατφόρμες τους σχεδιάστηκαν για να εθίζουν τους νέους, και δηλώνουν ότι έχουν λάβει μέτρα για να κάνουν τις εφαρμογές ασφαλή μέρη όπου οι νέοι μπορούν να εκφράζονται.

Στην πρώτη υπόθεση που δικάστηκε, τον περασμένο Μάρτιο, οι ένορκοι έκριναν ότι η Meta και το YouTube επέδειξαν αμέλεια και επιδίκασαν σε μια νεαρή γυναίκα αποζημίωση ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Άλλοι δύο έφηβοι προτίμησαν είτε να συμβιβαστούν είτε να αποσύρουν τις κατηγορίες τους σε βάρος των εταιρειών. Η πρώτη σχολική περιφέρεια που είχε επίσης προσφύγει και η υπόθεσή της επρόκειτο να οδηγηθεί στα δικαστήρια, επέλεξε επίσης να συμβιβαστεί με όλες τις εταιρείες.

Τον Αύγουστο η Meta σύναψε συμφωνίες ύψους 18 δισεκ. δολαρίων σχεδόν με όλες τις Πολιτείες και τα εδάφη των ΗΠΑ, ώστε να τερματιστούν οι διώξεις σε βάρος της για τη «βλάβη» που προκαλεί σε νέους και συμφώνησε επίσης να κάνει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook για τους εφήβους. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δικαστής από το Νέο Μεξικό διέταξε την εταιρεία να πληρώσει πρόστιμο 25 δισεκ. δολαρίων επειδή παραπλάνησε τους χρήστες του Facebook για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν τη ρητορική μίσους και τα προσωπικά δεδομένα τους.