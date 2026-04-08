Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμένο τοπίο ο Λίβανος -Τουλάχιστον 254 νεκροί, εγκλωβισμένοι κάτοικοι σε σπίτια - iefimerida.gr

Σφοδρή επίθεση δέχονται αρκετές περιοχές του Λιβάνου, με την κατάσταση να είναι δραματική τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της χώρας, τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα χτυπήματα του Ισραήλ, ενώ σε 1.165 ανέρχονται επισήμως οι τραυματίες.

Μάλιστα, έδωσαν και αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό νεκρών και τραυματιών ανά περιοχή.

Αναλυτικά:

• Βηρυτός: 92 νεκροί, 742 τραυματίες

• Νότια προάστια της Βηρυτού: 61 νεκροί, 200 τραυματίες

• Μπαάλμπεκ: 18 νεκροί, 28 τραυματίες

• Χερμέλ: 9 νεκροί, 6 τραυματίες

• Ναμπάτιε: 28 νεκροί, 59 τραυματίες

• Περιοχή Αλέι: 17 νεκροί, 6 τραυματίες

• Σιδώνα: 12 νεκροί, 56 τραυματίες

• Τύρος: 17 νεκροί, 68 τραυματίες

Τις τελευταίες τρεις με τέσσερις ώρες, ο ήχος των ασθενοφόρων αντηχεί σε όλη τη Βηρυτό, όπως δήλωσε στο Al Jazeera ο Ιμράν Ρίζα, συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ στο Λίβανο.

«Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης μόλις ακούσαμε ξανά μια πολύ ισχυρή έκρηξη, και στη συνέχεια έλαβα ενημέρωση ότι σημειώθηκε χτύπημα σε μια άλλη πολύ πολυσύχναστη γειτονιά, οπότε όποιοι και αν είναι οι αριθμοί αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι θα είναι πολύ περισσότεροι», είπε.

Δραματικές εικόνες διάσωσης στο κέντρο της Βηρυτού

Η δημοσιογράφος του ERTnews Αδαμαντία Λιόλιου μετέφερε τις αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών να βρουν τυχόν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια πολυκατοικίας που χτυπήθηκε στο κέντρο της λιβανέζικης πρωτεύουσας.

«Ο Λίβανος δεν είναι στη συμφωνία για εκεχειρία»

Μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για εκεχειρία, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, οι οποίες ωστόσο έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες μεγάλο αριθμό ανθρώπινων απωλειών.

Ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία για εκεχειρία, υποστήριξε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, θέση με την οποία συμφώνησε και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, στην Τεχεράνη δήλωναν πως αν δεν σταματήσει η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο θα κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως και έγινε λίγη ώρα αργότερα. Ιρανός αξιωματούχος, μάλιστα, έκανε λόγο για αντίποινα που θα εξαπολύσουν κατά του Ισραήλ.