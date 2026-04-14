Ο καγκελάριος Μερτς προέτρεψε τον Νετανιάχου να τερματίσει τις μάχες στον Λίβανο και να αρχίσει συνομιλίες - iefimerida.gr

ΚΟΣΜΟΣ

Ο καγκελάριος Μερτς προέτρεψε τον Νετανιάχου να τερματίσει τις μάχες στον Λίβανο και να αρχίσει συνομιλίες

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς (δεξιά) και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου (αριστερά) / Φωτογραφία AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παρότρυνε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει διαταγή να λάβουν τέλος οι μάχες στον νότιο Λίβανο.

Του ζήτησε να αρχίσει απευθείας ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη λιβανική κυβέρνηση, ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον κ. Νετανιάχου, ο κ. Μερτς εξέφρασε εξάλλου τη «βαθιά ανησυχία» του για την εξέλιξη της κατάστασης στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και υπογράμμισε πως δεν πρέπει «να υπάρξει οποιαδήποτε de facto προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης», σύμφωνα με τον γερμανό κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε ακόμη στον ισραηλινό ομόλογό του ότι η «η Γερμανία είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει στο να είναι εγγυημένη η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ», όμως μόνο μετά «τον τερματισμό των εχθροπραξιών» και «υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις», πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου του καγκελάριου.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΕΡΤΣ ισραήλ Γερμανία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

